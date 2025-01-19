Б'янка Цензорі прогулялась Токіо в шубі та колготках — фото

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Із настанням холодів дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі почала обирати стриманіші образи. Для прогулянки по Токіо дівчина обрала шубку з хутра та мереживні колготки.

Про це пише Page Six.

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Папараці заскочили дизайнерку в світлій шубці з хутра. Б'янку Цензорі помітили в компанії Каньє Веста та інтернет-зірки Джастіном ЛаБоєм у токійському районі Азабудай Хіллз.

Свій образ дівчина доповнила білими мереживними колготками та підборами сріблястого кольору. Цензорі зачесала своє темне та густе волосся у тугий пучок.

Каньє Вест обрав для прогулянки чорну толстовку і штани в тон, а ЛаБой був одягнений у чорний пуховик й бейсболку.

Б'янка Цензорі, ЛаБой та Каньє Вест. Фото: BACKGRID

Останні пів року Вест і австралійська модель часто подорожують, зупиняючись у різних містах між Азією та Близьким Сходом.

Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.

Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.