Б'янка Цензорі прогулялась Токіо в шубі та колготках — фото

В хутряній шубці — дружина Каньє Веста здивувала скромним луком
Із настанням холодів дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі почала обирати стриманіші образи. Для прогулянки по Токіо дівчина обрала шубку з хутра та мереживні колготки.
Про це пише Page Six.
Б'янка Цензорі в нетиповому образі
Папараці заскочили дизайнерку в світлій шубці з хутра. Б'янку Цензорі помітили в компанії Каньє Веста та інтернет-зірки Джастіном ЛаБоєм у токійському районі Азабудай Хіллз.
Свій образ дівчина доповнила білими мереживними колготками та підборами сріблястого кольору. Цензорі зачесала своє темне та густе волосся у тугий пучок.
Каньє Вест обрав для прогулянки чорну толстовку і штани в тон, а ЛаБой був одягнений у чорний пуховик й бейсболку.
Останні пів року Вест і австралійська модель часто подорожують, зупиняючись у різних містах між Азією та Близьким Сходом.
Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.
Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.
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