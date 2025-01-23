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Канье Уэст будет создавать одежду для эпатажной жены

23 января 2025 10:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Канье Уэст выпустит линейку женской одежды
Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Рэпер Канье Уэст замахнулся на модную империю своей бывшей супруги Ким Кардашьян Skims. Скандальный артист выпустит боди с удивительно похожим дизайном.

Об этом пишет Page Six.

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Канье Уэст выпустит коллекцию женской одежды

Канье Уэст анонсировал женскую коллекцию Yzy, которая выглядит на удивление знакомо. Рэпер на своей странице в Instagram поделился фотографией черного боди с глубоким вырезом, идентичного тем, которые часто носит его жена Б'янка Цензори, и порадовал поклонников новым проектом.

"Скоро женская коллекция Yzy. МАСШТАБИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ. Для тех, кто носит одежду, которой нет в Yeezy, бойтесь, очень бойтесь", — написал Вест.

Он также раскритиковал бывшего партнера Yeezy - компанию Adidas, которая разорвала выгодный контракт с рэпером в 2022 году после запуска футболки с надписью "White Lives Matter" и антисемитских комментариев рэпера.

"Ни одна корпорация не использует мою платформу, не использует меня. Не взимает с нашего сообщества чрезмерную плату, игнорируя мое видение и направление. Теперь мое видение оживает, и я имею вендетту Джона Уика против каждой модной компании, как говорил мой коллега по Близнецам Тупак: "Die mutherf-ker Die""", — добавил рэпер.

Канье Уэст будет создавать одежду для эпатажной жены - фото 1
Боди из новой линейки одежды Канье Уэста. Фото: instagram/ye

Напомним, ранее Канье Уэст неожиданно вспомнил свою дружбу с Илоном Маском и показал их фото 13-летней давности.

Также мы писали, что скандальный рэпер показал обнаженную жену на пикантных фото.

Канье Уэст мода одежда зарубежные звезды стиль

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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