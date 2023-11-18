Каньє Вест та його епатажна дружина взяли паузу у стосунках

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі з репером. Фото: instagram.com/justjared/

Каньє Вест та його дружина Б'янка Ченсорі взяли паузу у відносинах. Подружжя з середини жовтня проводить час окремо один від одного.

Про це повідомляє The US Sun.

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За словами інсайдера, на це рішення вплинуло недавнє втручання друзів та родичів Б'янки.

"Її сім'я ніколи не була шанувальниками Каньє. Її близькі питали, чи прийняла вона правильне рішення, вийшовши за нього заміж. З ним дуже складно як спілкуватися по роботі, так і бути поруч у звичайному житті, а Б'янка була одним із найтерплячіших людей, з якими він мав справу. Вона повністю присвятила себе йому", — розповіло джерело.

Також інсайдер зазначив, що Вест зараз зосереджений на створенні нової музики в Саудівській Аравії зі співаком та продюсером Ty Dollar $ign, тому його не дуже турбує його шлюб.

"Можливо, Чензорі возз'єднається з ним, коли вийде його альбом — їй подобається цей спосіб життя, — але, думаю, це очевидно, що її родичі та друзі сподіваються на інший результат", — сказав інсайдер.

Нещодавно стало відомо, що Б'янка Ченсорі відлетіла до рідної Австралії, де зустрілася з компанією давніх друзів. Тим вдалося переконати Б'янку в тому, що Вест надто сильно контролює її та негативно на неї впливає, перетворюючи її на "радикальну" версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян.

Побоювання за Б'янку не тільки у її близьких, а й у громадськості почали з'являтися цього літа, після того, як у мережі почали поширюватися фотографії, на яких вона гуляє Італією разом із чоловіком у дивних і дуже відвертих образах. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Каньє наказав Б'янці "ніколи не розмовляти" і склав для неї зведення суворих правил, за якими вона має жити.

Нагадаємо, Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини.

Раніше дружину Каньє Веста розлютила надмірна балакучість його колишньої.