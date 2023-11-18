Канье Вест и его эпатажная жена взяли паузу в отношениях

Канье Уэст и его эпатажная жена взяли паузу в отношениях
Канье Уэст и его жена Бьянка Ченсори взяли паузу в отношениях. Супруги с середины октября проводят время отдельно друг от друга.
Об этом сообщает The US Sun.
Друзья жены Канье Уэста повлияли на нее
По словам инсайдера, на это решение повлияло недавнее вмешательство друзей и родственников Бьянки.
"Ее семья никогда не была поклонниками Канье. Ее близкие спрашивали, приняла ли она правильное решение, выйдя за него замуж. С ним очень сложно как общаться по работе, так и быть рядом в обычной жизни, а Бьянка была одним из самых терпеливых людей, с которыми он имел дело. Она полностью посвятила себя ему", — рассказал источник.
Также инсайдер отметил, что Уэст сейчас сосредоточен на создании новой музыки в Саудовской Аравии с певцом и продюсером Ty Dollar $ign, поэтому его не беспокоит его брак.
"Возможно, Ченсори воссоединится с ним, когда выйдет его альбом — ей нравится этот образ жизни, — но, думаю, это очевидно, что ее родственники и друзья надеются на другой результат", — сказал инсайдер.
Недавно стало известно, что Бьянка Ченсори улетела в родную Австралию, где встретилась с компанией давних друзей. Тем удалось убедить Бьянку в том, что Уэст слишком сильно контролирует ее и негативно влияет на нее, превращая ее в "радикальную" версию своей бывшей жены Ким Кардашьян.
Опасения за Бьянку не только у ее близких, но и у общественности начали появляться этим летом, после того как в сети начали распространяться фотографии, на которых она гуляет по Италии вместе с мужем в странных и очень откровенных образах. Также в СМИ появилась информация о том, что Канье приказал Бьянке "никогда не разговаривать" и составил для нее сведение строгих правил, по которым она должна жить.
Напомним, Канье Уэст умудрился огорчить семью своей эпатажной жены.
Ранее жену Канье Уэста разозлила чрезмерная болтливость его бывшей.
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