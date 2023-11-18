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Канье Уэст и его эпатажная жена взяли паузу в отношениях

18 ноября 2023 15:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канье Вест и его эпатажная жена взяли паузу в отношениях
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори с рэпером. Фото: instagram.com/justjared/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Канье Уэст и его жена Бьянка Ченсори взяли паузу в отношениях. Супруги с середины октября проводят время отдельно друг от друга.

Об этом сообщает The US Sun.

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Друзья жены Канье Уэста повлияли на нее

По словам инсайдера, на это решение повлияло недавнее вмешательство друзей и родственников Бьянки.

"Ее семья никогда не была поклонниками Канье. Ее близкие спрашивали, приняла ли она правильное решение, выйдя за него замуж. С ним очень сложно как общаться по работе, так и быть рядом в обычной жизни, а Бьянка была одним из самых терпеливых людей, с которыми он имел дело. Она полностью посвятила себя ему", — рассказал источник.

 

Также инсайдер отметил, что Уэст сейчас сосредоточен на создании новой музыки в Саудовской Аравии с певцом и продюсером Ty Dollar $ign, поэтому его не беспокоит его брак.

"Возможно, Ченсори воссоединится с ним, когда выйдет его альбом — ей нравится этот образ жизни, — но, думаю, это очевидно, что ее родственники и друзья надеются на другой результат", — сказал инсайдер.

Недавно стало известно, что Бьянка Ченсори улетела в родную Австралию, где встретилась с компанией давних друзей. Тем удалось убедить Бьянку в том, что Уэст слишком сильно контролирует ее и негативно влияет на нее, превращая ее в "радикальную" версию своей бывшей жены Ким Кардашьян.

Опасения за Бьянку не только у ее близких, но и у общественности начали появляться этим летом, после того как в сети начали распространяться фотографии, на которых она гуляет по Италии вместе с мужем в странных и очень откровенных образах. Также в СМИ появилась информация о том, что Канье приказал Бьянке "никогда не разговаривать" и составил для нее сведение строгих правил, по которым она должна жить.
Напомним, Канье Уэст умудрился огорчить семью своей эпатажной жены.

Ранее жену Канье Уэста разозлила чрезмерная болтливость его бывшей.

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