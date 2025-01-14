Дружина Каньє Веста в крихітному бікіні — фото

Каньє Вест засвітив фото оголеної дружини
Американський репер Каньє Вест оприлюднив фото дружини архітекторки Б'янки Цензорі у крихітному бікіні. Вбрання ледь тримало її груди.
Про це пише Daily Mail.
В мережу потрапили фото майже оголеної Б'янки Цензорі
Репер опублікував в Instagram дуже відвертий знімок своєї дружини Б'янки Цензорі у крихітному чорному бікіні. Вест видалив світлину, проте медіа встигли зробити скриншот.
За життям 47-річного репера слідкують 20,3 мільйона підписників, частина з яких була шокована побаченим. Відвертий чорний купальник ледь тримав принади дівчини.
Увага! Фото для осіб 18+
Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.
Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.
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