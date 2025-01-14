Дружина Каньє Веста в крихітному бікіні — фото

Американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною архітекторкою Б'янкою Цензорі. Фото: BACKGRID

Американський репер Каньє Вест оприлюднив фото дружини архітекторки Б'янки Цензорі у крихітному бікіні. Вбрання ледь тримало її груди.

Про це пише Daily Mail.

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Репер опублікував в Instagram дуже відвертий знімок своєї дружини Б'янки Цензорі у крихітному чорному бікіні. Вест видалив світлину, проте медіа встигли зробити скриншот.

За життям 47-річного репера слідкують 20,3 мільйона підписників, частина з яких була шокована побаченим. Відвертий чорний купальник ледь тримав принади дівчини.

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Оголена Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewest/

Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.

Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.