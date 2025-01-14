Жена Канье Уэста в крошечном бикини — фото

Американский рэпер Канье Уэст со своей супругой архитектором Бьянкой Цензори. Фото: BACKGRID

Американский рэпер Канье Уэст обнародовал фото жены, архитектора Бьянки Цензори в крошечном бикини. Наряд едва удерживал ее грудь.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рэпер опубликовал в Instagram очень откровенный снимок своей жены Бьянки Цензори в крошечном черном бикини. Уэст удалил фотографию, однако медиа успели сделать скриншот.

За жизнью 47-летнего рэпера следят 20,3 миллиона подписчиков, часть из которых была шокирована увиденным. Откровенный черный купальник едва удерживал прелести девушки.

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Голая Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewest/

Напомним, ранее Канье Уэст неожиданно вспомнил свою дружбу с Илоном Маском и показал их фото 13-летней давности.

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