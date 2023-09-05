Кардаш’ян в діамантах та Маркл в залі: Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження грандіозним шоу

Кардаш’ян в діамантах та зіркові гості: Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження грандіозним шоу
Бейонсе відсвяткувала свій 42-й день народження на сцені. Гостею шоу стала легендарна Дайана Росс.
Відео з концерту фанати запостили у соціальній мережі.
Яскравий день народження Бейонсе
Понад 70 000 глядачів на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі були вражені, коли 79-річна Дайана вийшла на сцену в гламурній блискучій чорній сукні і заспівала Бейонсе Happy Birthdaу.
На концерті були такі знаменитості, як Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, Адель, Зендая, Том Голланд, Кейт Хадсон, Джастін і Хейлі Бібер, Кріс Рок, Ліззо, Кеті Перрі, Кейт Хадсон, Нормані, Меган Маркл, Кім і Хлої Кардашьян та багато інших.
Шоу почалося рівно о 21:04, що збіглося з її днем народження 4 вересня (9/4).
Після виконання Flaws and All вона виголосила пристрасну промову на день народження, подякувавши шанувальникам, своїй родині та першим членам її групи Destiny's Child.
"Я дуже вдячна, намагаюся не плакати. Я вдячна, що жива. Я вдячна бути на сцені. Я вдячна, що побачила ваші обличчя. Вдячна за музику, за здатність зцілити себе за допомогою музики, яка потім зцілює всіх вас", — додала вона.
Далі вона подякувала своїм батькам Тіні та Меттью Ноулз і своєму чоловікові Джей-Зі.
"Я вдячна за кожну сльозу, за кожен рік. Я вдячна за своїх дітей. Я вдячна за свого чоловіка. Я вдячна за все те лайно, через яке ми пройшли", — сказала вона.
Вона додала, що вона також вдячна Келлі Роуленд, Мішель Вільямс та іншим членам Destiny's Child.
"Я вдячна усім вам, які були зі мною з 1997 року. Я вдячна за радість і дякую Богу. Я дякую тобі, Боже", — підсумувала вона.
Раніше Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від бренду FROLOV.
Нагадаємо, Бейонсе в образі Барбі заспівала на сцені.