Кардаш’ян в діамантах та Маркл в залі: Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження грандіозним шоу

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Бейонсе відсвяткувала свій 42-й день народження на сцені. Гостею шоу стала легендарна Дайана Росс.

Відео з концерту фанати запостили у соціальній мережі.

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Понад 70 000 глядачів на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі були вражені, коли 79-річна Дайана вийшла на сцену в гламурній блискучій чорній сукні і заспівала Бейонсе Happy Birthdaу.

На концерті були такі знаменитості, як Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, Адель, Зендая, Том Голланд, Кейт Хадсон, Джастін і Хейлі Бібер, Кріс Рок, Ліззо, Кеті Перрі, Кейт Хадсон, Нормані, Меган Маркл, Кім і Хлої Кардашьян та багато інших.

Шоу почалося рівно о 21:04, що збіглося з її днем народження 4 вересня (9/4).

Після виконання Flaws and All вона виголосила пристрасну промову на день народження, подякувавши шанувальникам, своїй родині та першим членам її групи Destiny's Child.

"Я дуже вдячна, намагаюся не плакати. Я вдячна, що жива. Я вдячна бути на сцені. Я вдячна, що побачила ваші обличчя. Вдячна за музику, за здатність зцілити себе за допомогою музики, яка потім зцілює всіх вас", — додала вона.

Далі вона подякувала своїм батькам Тіні та Меттью Ноулз і своєму чоловікові Джей-Зі.

Кім Кардаш'ян на концерті Бейонсе. Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Кім Кардаш'ян з друзями на концерті Бейонсе. Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

"Я вдячна за кожну сльозу, за кожен рік. Я вдячна за своїх дітей. Я вдячна за свого чоловіка. Я вдячна за все те лайно, через яке ми пройшли", — сказала вона.

Вона додала, що вона також вдячна Келлі Роуленд, Мішель Вільямс та іншим членам Destiny's Child.

"Я вдячна усім вам, які були зі мною з 1997 року. Я вдячна за радість і дякую Богу. Я дякую тобі, Боже", — підсумувала вона.

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