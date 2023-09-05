Кардашьян в бриллиантах и Маркл в зале: Бейонсе отпраздновала 42-й день рождения грандиозным шоу

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Бейонсе отметила свой 42-й день рождения на сцене. Гостьей шоу стала легендарная Дайана Росс.

Видео с концерта фанаты запостили в социальной сети.

Читайте также:

Яркий день рождения Бейонсе

Более 70 000 зрителей на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе были поражены, когда 79-летняя Дайана вышла на сцену в гламурном блестящем черном платье и спела Бейонсе Happy Birthdaу.

На концерте были такие знаменитости, как Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Адель, Зендая, Том Холланд, Кейт Хадсон, Джастин и Хейли Бибер, Крис Рок, Лиззо, Кэти Перри, Кейт Хадсон, Нормани, Меган Маркл, Ким и Хлои Кардашьян и многие других.

Шоу началось ровно в 21:04, что совпало с ее днем рождения 4 сентября (9/4).

После исполнения Flaws and All она произнесла страстную речь на день рождения, поблагодарив поклонников, свою семью и первых членов ее группы Destiny's Child.

"Я очень благодарна, стараюсь не плакать. Я благодарна, что жива. Я благодарна быть на сцене. Я благодарна, что увидела ваши лица. Благодарна за музыку, за способность исцелить себя с помощью музыки, которая потом исцеляет всех вас", — добавила она.

Далее она поблагодарила своих родителей Тину и Мэттью Ноулз и своего мужа Джей-Зи.

Ким Кардашьян на концерте Бейонсе. Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Ким Кардашьян с друзьями на концерте Бейонсе. Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

"Я благодарна за каждую слезу, за каждый год. Я благодарна за своих детей. Я благодарна за своего мужа. Я благодарна за все то дерьмо, через которое мы прошли", — сказала она.

Она добавила, что также благодарна Келли Роуленд, Мишель Уильямс и другим членам Destiny's Child.

"Я благодарна всем вам, кто был со мной с 1997 года. Я благодарна за радость и благодарю Бога. Я благодарю тебя, Боже", — подытожила она.

Ранее Бейонсе ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV.

Напомним, Бейонсе в образе Барби спела на сцене.