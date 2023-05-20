Канни фестиваль: Карла Бруні у гламурному образі здійняла фурор

Карла Бруні у гламурному образі здійняла фурор у Каннах
У рамках Міжнародного кінофестивалю у Каннах відбулася прем'єра драми Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Наталі Портман, Карла Бруні та багато інших сяяли на червоній доріжці набережної Круазет.
Про це пише Daily Mail.
Для світського виходу актриса Наталі Портман обрала сукню Dior. Акторка Кейт Бланшетт приміряла Louis Vuitton.
Дружина екс-президента Ніколя Саркозі Карла Бруні в гламурному вбранні Celine викликала фурор. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею міні, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.
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Карла Бруні у Каннах. Фото: Reuters
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Наталі Портман. Фото: Reuters
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КейтБаншет. Фото: Reuters
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Аліса Абдель Азіз. Фото: Reuters
Фільм "Зона інтересів" — екранізація однойменного роману англійського письменника Мартіна Еміса. Картина розповідає про кохання німецького офіцера та дочки коменданта концентраційного табору в Освенцимі.
Нагадаємо, під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS. Картину створили на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.
Раніше стало відомо, що 80-річний голлівудський актор Гаррісон Форд не тільки презентував п’яту частину пригодницького фільму про Індіану Джонса, але й отримав спеціальну нагороду Каннського кінофестивалю.