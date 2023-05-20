Канни фестиваль: Карла Бруні у гламурному образі здійняла фурор

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

У рамках Міжнародного кінофестивалю у Каннах відбулася прем'єра драми Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Наталі Портман, Карла Бруні та багато інших сяяли на червоній доріжці набережної Круазет.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина екс-президента Ніколя Саркозі Карла Бруні в гламурному вбранні Celine викликала фурор. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею міні, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.

Карла Бруні у Каннах. Фото: Reuters

Наталі Портман. Фото: Reuters

КейтБаншет. Фото: Reuters

Аліса Абдель Азіз. Фото: Reuters 1 / 4





Фільм "Зона інтересів" — екранізація однойменного роману англійського письменника Мартіна Еміса. Картина розповідає про кохання німецького офіцера та дочки коменданта концентраційного табору в Освенцимі.

Нагадаємо, під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS. Картину створили на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.

Раніше стало відомо, що 80-річний голлівудський актор Гаррісон Форд не тільки презентував п’яту частину пригодницького фільму про Індіану Джонса, але й отримав спеціальну нагороду Каннського кінофестивалю.