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Карла Бруні у гламурному образі здійняла фурор у Каннах

20 травня 2023 13:56
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Канни фестиваль: Карла Бруні у гламурному образі здійняла фурор
Модель Карла Бруні. Фото: Reuters
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У рамках Міжнародного кінофестивалю у Каннах відбулася прем'єра драми Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Наталі Портман, Карла Бруні та багато інших сяяли на червоній доріжці набережної Круазет.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина екс-президента Ніколя Саркозі Карла Бруні в гламурному вбранні Celine викликала фурор. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею міні, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.

  • Карла Бруні у Каннах. Фото: Reuters
  • Наталі Портман. Фото: Reuters
  • КейтБаншет. Фото: Reuters
  • Аліса Абдель Азіз. Фото: Reuters
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Фільм "Зона інтересів" — екранізація однойменного роману англійського письменника Мартіна Еміса. Картина розповідає про кохання німецького офіцера та дочки коменданта концентраційного табору в Освенцимі.

Нагадаємо, під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS. Картину створили на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.

Раніше стало відомо, що 80-річний голлівудський актор Гаррісон Форд не тільки презентував п’яту частину пригодницького фільму про Індіану Джонса, але й отримав спеціальну нагороду Каннського кінофестивалю. 

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