Просто фантастична: 54-річна супермодель повністю роздягнулась для відомого глянцю

Модель Хелена Крістенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Супермодель Хелена Крістенсен знялася для модного глянцю Vanity Fair France. Зірка повністю роздягнулась у фотосесії для культового видання.

Фото Хелена запостила у своєму Instagram.

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У фотосесії модель постала у провокативних образах. Хелена похизувалась підтягнутим тілом у прозорому вбранні та на деяких знімках позувала взагалі без одягу. Прихильники засипали модель компліменатами, називаючи її "фантастичою", "найгарнішою" та "приголомшливо красивою".

"Дякую, що створили випуск моєї мрії! Неймовірна фотосеся! Я займалася боксом, була вся у воді та позувала з величезною зачіскою", — подякувала команді, з якою працювала над зйомкою Хелена Крістенсен.

Хелена виходила на подіуми по всьому світу та позувала в сміливих проєктах, але зірка також зазначала, що була дуже сором’язливою дитиною. Вона розповіла, як завдяки своїй матері стала більш впевненою жінкою, якою є сьогодні, після того, як мама відправила її на курси акторської майстерності, щоб "навчитися більше виражати себе".

Модель Хелена Крістенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Крістенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Крістенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Крістенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Крістенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Відтоді вона стала моделлю і навіть була відома як "Міс Данія" в підлітковому віці. А пізніше стала іконою світу моди разом з такими супермоделями, як Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Лінда Євангеліста.

У травні 2023 року Хелена відсвяткувала випуск своєї єдиної дитини з університету. 23-річний Мінгус Люсьєн Рідус є сином Хелени від колишнього коханця, американського актора Нормана Рідуса, з яким модель зустрічалася між 1998 і 2003 роками.

Хелена Крістенсен довгий час була одним із головних "анегелів" Victoria's Secret. В епоху до Жизель, Адріани та інших бразильських красунь, саме вона відповідала за фірмовий відвертих підтекст рекламних кампаній.

Попри безлічі гучних романів (Крістенсен зустрічалася з Джошем Хартнеттом, Леонардо Ді Капріо та іншими відомими чоловіками), головним коханням її життя був лідер гурту INXS Майкл Хатченс.

У 1994 році Хелена стала однією із зірок календаря Pirelli. Автор проекту Херб Ріттс назвав її найкрасивішою жінкою з тих, що нині живуть.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.

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