Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Карла Бруни в компании супермоделей 90-х снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair arrow

Карла Бруни в компании супермоделей 90-х снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair

26 сентября 2023 12:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Карла Бруни в компании супермоделей 90-х снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair
Модель и супруга бывшего президента Франции Николя Саркози. Фото: instagram.com/luigiandiango/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легендарные модели снялись для нового выпуска фэшн-глянца. Октябрьский номер издания Vanity Fair украсили главные супермодели эпохи 1990-х годов.

Фотосессии показали фотографы съемки Луиджи и Янго.

Читайте также:

Легендарные супермодели в одном журнале

Известные красавицы, которые продолжают оставаться на пике популярности и сегодня позировали в откровенной фотосессии и соблазнительных образах. Среди них: Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Иман, Ева Герцигова, Милла Йовович, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Эмбер Валлетта, Твигги и многие другие.

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Карла Бруни. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Карла Бруни. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Карла Бруни. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Карла Бруни. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

 

Модель Эмбер Валлетта. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Эмбер Валлетта. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Эмбер Валлетта. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Эмбер Валлетта. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Иман. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Иман. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Иман. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Иман. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Крисси Терлингтон. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Крисси Терлингтон. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/

 

Ленедарные модели для обложки Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfairitalia/
Ленедарные модели для обложки Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfairitalia/

Модели снялись для обложки, на которой позируют для фотографов Луиджи и Янго в платьях Dolce & Gabbana, и в отдельных черно-белых фото. Красавицы примеряли образы от Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi и других брендов.

Напомним, модель Наоми Кэмпбелл поразила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.

Ранее Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной дивы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз