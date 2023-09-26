Карла Бруни в компании супермоделей 90-х снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair
Легендарные модели снялись для нового выпуска фэшн-глянца. Октябрьский номер издания Vanity Fair украсили главные супермодели эпохи 1990-х годов.
Фотосессии показали фотографы съемки Луиджи и Янго.
Легендарные супермодели в одном журнале
Известные красавицы, которые продолжают оставаться на пике популярности и сегодня позировали в откровенной фотосессии и соблазнительных образах. Среди них: Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Иман, Ева Герцигова, Милла Йовович, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Эмбер Валлетта, Твигги и многие другие.
Модели снялись для обложки, на которой позируют для фотографов Луиджи и Янго в платьях Dolce & Gabbana, и в отдельных черно-белых фото. Красавицы примеряли образы от Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi и других брендов.
Напомним, модель Наоми Кэмпбелл поразила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.
Ранее Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной дивы.