Карла Бруни в компании супермоделей 90-х снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair

Модель и супруга бывшего президента Франции Николя Саркози. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Легендарные модели снялись для нового выпуска фэшн-глянца. Октябрьский номер издания Vanity Fair украсили главные супермодели эпохи 1990-х годов.

Фотосессии показали фотографы съемки Луиджи и Янго.

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Известные красавицы, которые продолжают оставаться на пике популярности и сегодня позировали в откровенной фотосессии и соблазнительных образах. Среди них: Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Иман, Ева Герцигова, Милла Йовович, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Эмбер Валлетта, Твигги и многие другие.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Карла Бруни. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Карла Бруни. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Милла Йовович. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Эмбер Валлетта. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Эмбер Валлетта. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Ева Герцегова. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Иман. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Иман. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Стефани Сеймур. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Крисси Терлингтон. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/luigiandiango/

Ленедарные модели для обложки Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfairitalia/

Модели снялись для обложки, на которой позируют для фотографов Луиджи и Янго в платьях Dolce & Gabbana, и в отдельных черно-белых фото. Красавицы примеряли образы от Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi и других брендов.

Напомним, модель Наоми Кэмпбелл поразила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.

Ранее Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной дивы.