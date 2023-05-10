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Кароль без макияжа и фотошопа появилась на обложке известного глянца

10 мая 2023 15:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кароль без макияжа и фотошопа появилась на обложке известного глянца
Тина Кароль в фотосессии глянца ELLE Украина. Фото: ELLE Украина
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.

Снимки с фотосессии артистка опубликовала в своих соцсетях.

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38-летняя певица появилась на страницах глянца без своей фирменной красной помады и мейкапа. Редакция не ретушировала фото и не обрабатывала их в фотошопе.

"Несмотря на войну, мы продолжаем жить, творить и защищать ДНК нашей страны. Сегодня крайне важно жить в ногу со временем, чувствовать его пульс. Актуальная тенденция этого дня: быть собой, быть настоящей, быть смелой. Я горжусь командой ELLE, которая поддержала идею съемки на пленку, которая подчеркнула наше общее чувство искренности даже в фотографии. Время полумеры и полутонов прошло", — отметила Кароль.

Тина Кароль на обложке глянца ELLE Украина. Фото: ELLE Украина

В интервью редакции певица рассказала о музыкальной экспансии, благотворительности и личных трансформациях.

"Сегодня, по моему мнению, сердце планеты бьется в Украине. Потому что такая частота эмоциональных сокращений происходит именно на нашей территории. Поэтому мы должны нести нашу культуру в мир одним массированным фронтом", подытожила Тина Кароль.

Тина Кароль в фотосессии глянца ELLE Украина. Фото: ELLE Украина
Тина Кароль в фотосессии глянца ELLE Украина. Фото: ELLE Украина

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала с россиянами Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Мед". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и другие артисты выступят в финале "Евровидения-2023".

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