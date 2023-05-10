Кароль без макияжа и фотошопа появилась на обложке известного глянца
Глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.
Снимки с фотосессии артистка опубликовала в своих соцсетях.
Новый образ Кароль
38-летняя певица появилась на страницах глянца без своей фирменной красной помады и мейкапа. Редакция не ретушировала фото и не обрабатывала их в фотошопе.
"Несмотря на войну, мы продолжаем жить, творить и защищать ДНК нашей страны. Сегодня крайне важно жить в ногу со временем, чувствовать его пульс. Актуальная тенденция этого дня: быть собой, быть настоящей, быть смелой. Я горжусь командой ELLE, которая поддержала идею съемки на пленку, которая подчеркнула наше общее чувство искренности даже в фотографии. Время полумеры и полутонов прошло", — отметила Кароль.
В интервью редакции певица рассказала о музыкальной экспансии, благотворительности и личных трансформациях.
"Сегодня, по моему мнению, сердце планеты бьется в Украине. Потому что такая частота эмоциональных сокращений происходит именно на нашей территории. Поэтому мы должны нести нашу культуру в мир одним массированным фронтом", — подытожила Тина Кароль.
Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала с россиянами Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Мед". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и другие артисты выступят в финале "Евровидения-2023".