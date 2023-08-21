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Тіна Кароль зізналася, чому раніше не випускала україномовних пісень

21 серпня 2023 14:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль зізналася, чому раніше не випускала україномовних пісень
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тіна Кароль розповіла, чому у її репертуарі тривалий час були присутні у більшості російськомовні пісні. Артистка зізналася, що їй відмовляли у радіоротації, коли вона приходила з україномовним матеріалом.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю Музвар.

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Відмовляли з українською піснею

За словами Кароль, до повномасштабного вторгнення вона просто змушена була випускати матеріал російською. Коли вона пробувала приносити на радіостанції україномовні пісні — їй відмовляли.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

"Питання було в радіостанціях, які завжди казали: "Не приносьтесь нам україномовних пісень, вони в радіоротації "не злітають". Мені відмовляли з українською піснею. Впевнена і рада, що це нарешті припиниться і минуло", — ділиться Кароль.

Минулого місяця Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.

Нагадаємо, Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії.

Раніше Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка ніжною фотосесією з сином. 

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