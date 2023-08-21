Тіна Кароль зізналася, чому раніше не випускала україномовних пісень
Співачка Тіна Кароль розповіла, чому у її репертуарі тривалий час були присутні у більшості російськомовні пісні. Артистка зізналася, що їй відмовляли у радіоротації, коли вона приходила з україномовним матеріалом.
Про це співачка розповіла в інтерв'ю Музвар.
Відмовляли з українською піснею
За словами Кароль, до повномасштабного вторгнення вона просто змушена була випускати матеріал російською. Коли вона пробувала приносити на радіостанції україномовні пісні — їй відмовляли.
"Питання було в радіостанціях, які завжди казали: "Не приносьтесь нам україномовних пісень, вони в радіоротації "не злітають". Мені відмовляли з українською піснею. Впевнена і рада, що це нарешті припиниться і минуло", — ділиться Кароль.
Минулого місяця Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.
Нагадаємо, Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії.
Раніше Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка ніжною фотосесією з сином.