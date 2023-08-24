Кароль представила социальную песню, которую написала обладательница премий "Оскар" и "Грэмми"

Певица Тина Кароль. Фото: менеджмент певицы

В День Независимости Украины певица Тина Кароль представила новую песню под названием One nation under love (в переводе с английского — "Одна нация в любви"). Ее написала титулованная американская композитор Дайан Уоррен. Обладательница премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми" появилась в новом клипе Кароль, который снимали у монумента "Украина-Мать" в Киеве.

Видео доступно на YouTube-канале Тины.

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По словам Дайан Уоррен, она написала песню о стране, которой симпатизирует, которой восхищается, которая вынужденно борется за свою свободу.

"О стране, которая не является врагом, а разумной, ценностно-ориентированной, способной объединять нации, доказывая, что она является страной-лидером. Я искренне верю в победу Украины. Я искала голос, который может убедительно исполнить социальную песню на весь мир, и увидела этот масштаб голоса в Тине Кароль. Слава Украине! Победы и стойкости!", — прокомментировала премьеру 66-летняя композиторша.

В сингл One Nation Under Love вошли две версии песни: на английском и украинском языках.

"Создавать социальную песню, как опору и как щит, мое сердечное призвание. Это больше чем трек — это миссия. Благодарна судьбе, что мы встретились с Дайан. Я никогда не перестану и не устану быть убедительной, быть талантливой ради борьбы, которая очищает нас от прошлого и защищает нашу свободу", — рассказала Тина Кароль.

В видео Тина Кароль исполняла песню у монумента "Украина-Мать" в Киеве, а Даян Уоррен аккомпанировала певице на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке.

Напомним, ранее мы писали, почему Тина Кароль раньше не выпускала украиноязычные песни. Также мы рассказывали, что Тина Кароль почтила память покойного мужа нежной фотосессией с сыном.