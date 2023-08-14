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Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка ніжною фотосесією з сином

14 серпня 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка ніжною фотосесією з сином
Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні чоловік співачки Тіни Кароль, Євген Огір, мав би святкувати 43-й день народження, але 10 років тому його життя забрав рак. З цієї нагоди артистка влаштувала сімейну фотосесію з дорослим сином.

Тіна показала фотографії на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Співачка Тіна Кароль на нових світлинах позує з 14-річним сином Веніаміном. Мама ніжно обіймає сина на фото, які нагадують ті,які вона свого часу зробила з чоловіком.

 

Співачка Тіна Кароль з сином відтворила фотосесію, яку мала з покійним чоловіком. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Привіт, пишу тобі у твій день. Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам’ять та поважати героїв, серед яких їх батьки та родичі. Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу, як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних — нас сьогодні таких, нажаль, більшає. Хлопчиків з портретом тата у кишені також більшає. Ми 10 років, усвідомлення цього неможливе, слідуємо за твоєю зіркою", — коментує співачка.

Тіна захоплюється силою характеру Євгена та говорить, що син схожий на нього.

"Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою, в нашій пам’яті і серці. Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само, як і ти, а я вірю всім вашим жартам. Цей день — день твого духу та мудрості. Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Назавжди разом", — говорить артистка.

Раніше Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії.

Нагадаємо, Тіна Кароль влаштувала ніжну фотосесію у центрі Києва.

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