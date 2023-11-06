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Каскадер "Месників" разом із трьома дітьми загинув у страшній аварії

6 листопада 2023 11:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Каскадер "Месників" разом із трьома дітьми загинув у страшній аварії
Тараджа Рамсесс. Фото: facebook.com/taraja.ramsess/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Каскадер Тараджа Рамсесс, який працював над фільмами Marvel "Чорна пантера" та "Месники", загинув у жахливій автокатастрофі. Разом з чоловіком були троє його дітей.

Про це пише Daily Mail.

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41-річний Тараджа Рамсесс, його 13-річна донька Сундарі Рамсесс, 10-річний син Кісасі Рамсесс і новонароджена донька Фугібо Рамсесс загинули в смертельній аварії на з’їзді з автомагістралі 20 в окрузі Декалб, штат Джорджія.

 

Тараджа Рамсесс. Фото: соціальні мережі

Рамзесс працював у кіноіндустрії та виконав трюки у фільмах Marvel "Чорна пантера", "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення".

Він також працював у художньому відділі, часто декоратором, у більш ніж 43 проектах, включаючи "Голодні ігри".

Смерть Рамсесса стала другою трагедією у франшизі "Чорна пантера" після смерті зірки Чедвіка Боузмана у 2020 році.

Нагадаємо, Метью Перрі хотів, аби в екранізації його мемуарів знявся відомий актор.

Раніше Forbes визначив найвисокооплачуванішу покійну зірку 2023 року.

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