Каскадер "Месників" разом із трьома дітьми загинув у страшній аварії
Каскадер Тараджа Рамсесс, який працював над фільмами Marvel "Чорна пантера" та "Месники", загинув у жахливій автокатастрофі. Разом з чоловіком були троє його дітей.
Про це пише Daily Mail.
Трагедія у "родині" "Месників"
41-річний Тараджа Рамсесс, його 13-річна донька Сундарі Рамсесс, 10-річний син Кісасі Рамсесс і новонароджена донька Фугібо Рамсесс загинули в смертельній аварії на з’їзді з автомагістралі 20 в окрузі Декалб, штат Джорджія.
Рамзесс працював у кіноіндустрії та виконав трюки у фільмах Marvel "Чорна пантера", "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення".
Він також працював у художньому відділі, часто декоратором, у більш ніж 43 проектах, включаючи "Голодні ігри".
Смерть Рамсесса стала другою трагедією у франшизі "Чорна пантера" після смерті зірки Чедвіка Боузмана у 2020 році.
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