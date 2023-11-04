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Метью Перрі хотів, аби в екранізації його мемуарів знявся відомий актор

4 листопада 2023 10:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Метью Перрі хотів, аби в екранізації його мемуарів знявся відомий актор
Американський актор Метью Перрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський актор Меттью Перрі, який помер минулими вихідними у віці 54 років, мав намір поставити фільм за мотивами власної біографії "Друзі, коханки і велика халепа". На роль себе він хотів запросити американського секс-символа, актора Зака Ефрона.

Про це з посиланням на подругу Перрі, Афіну Кросбі, пише видання People.

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За словами подруги померлого актора, Перрі був дуже задоволений спільною роботою з Ефроном над комедією "Татові знову 17", яка вийшла 2009 року. У ній персонаж Метью таємниче виявляється знову підлітком. Юну версію персонажа зіграв саме Ефрон.

На думку Перрі, 36-річна зірка "Класного мюзиклу" і "Газетника" чудово впорався б із завданням представити на екрані історію актора, який страждає від багатьох залежностей. Крім того, Перрі загалом подобалася ідея знову попрацювати з Ефроном.

Восени 2022 року Перрі зізнавався, що пропонував Ефрону роль у фільмі, сценарій якого він написав. Спочатку Перрі сам збирався зіграти в картині, але потім усвідомив, що персонаж повинен бути значно молодшим за нього самого. Втім, Ефрон відмовився від пропозиції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zac Efron (@zacefron)

Нагадаємо, раніше ми писали, що мемуари Метью Перрі стали бестселером після його смерті і обійшли за показниками продажів книгу Брітні Спірс. Також ми розповідали, що дружина Брюса Вілліса жорстко прокоментувала галас щодо смерті Метью Перрі.

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