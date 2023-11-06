Каскадер "Мстителей" вместе с тремя детьми погиб в страшной аварии

Тараджа Рамсесс. Фото: facebook.com/taraja.ramsess/

Каскадер Тараджа Рамсесс, работавший над фильмами Marvel "Черная пантера" и "Мстители", погиб в ужасной автокатастрофе. Вместе с мужчиной были трое его детей.

Об этом пишет Daily Mail.

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41-летний Тараджа Рамсесс, его 13-летняя дочь Сундари Рамсесс, 10-летний сын Кисаси Рамсесс и новорожденная дочь Фугибо Рамсесс, погибли в смертельной аварии на съезде с автомагистрали 20 в округе Декалб, штат Джорджия.

Тараджа Рамсесс. Фото: социальные сети

Рамзесс работал в киноиндустрии и выполнял трюки в фильмах Marvel "Черная пантера", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение".

Он также работал в художественном отделе, часто декоратором, в более чем 43 проектах, включая "Голодные игры".

Смерть Рамсесса стала второй трагедией во франшизе "Черная пантера" после смерти звезды Чедвика Боузмана в 2020 году.

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