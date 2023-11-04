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Метью Перрі отримає зірку на Алеї слави посмертно

4 листопада 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Метью Перрі отримає зірку на Алеї слави посмертно
Актор Метю Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Метью Перрі, славу якому принесла роль Чендлера в серіалі "Друзі", отримає почесну зірки на голлівудській Алеї слави. Однак це можливе лише після рішення членів його сім'ї.

Про це пише TMZ.

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Перрі раніше вже ставав претендентом на отримання іменної зірки у 2013 році, проте церемонія так і не була запланована, і у 2018 році термін дії заявки сплив. Голлівудська торгова палата зможе відновити заявку Меттью, і для цього достатньо схвалення голови відбіркової комісії організації. Також не виключено, що почесну зірку розмістять поруч із його колегами по ситкому "Друзі" Кортні Кокс та Дженніфер Еністон.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Якщо сім'я Метью зрештою погодиться, то один із членів сім'ї актора повинен буде прийняти зірку від його імені, а також запросити щонайменше 60 гостей на церемонію. Більше того, передбачено спонсорський внесок у розмірі 75 тис. доларів.

Метью Перрі помер у себе вдома в Лос-Анджелесі 28 жовтня. За кілька годин до смерті артист активно займався спортом, а прийшовши додому, вирішив розслабитись у джакузі. Точну причину смерті назвуть приблизно за місяць.

Похорон відбувся у Каліфорнії. Церемонія була закритою, втім папараці вдалося сфотографувати гостей і труну. 

Нагадаємо, Метью Перрі хотів, аби в екранізації його мемуарів знявся відомий актор.

Раніше Forbes визначив найвисокооплачуванішу покійну зірку 2023 року.

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