Метью Перрі отримає зірку на Алеї слави посмертно

Актор Метю Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Актор Метью Перрі, славу якому принесла роль Чендлера в серіалі "Друзі", отримає почесну зірки на голлівудській Алеї слави. Однак це можливе лише після рішення членів його сім'ї.

Про це пише TMZ.

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Перрі раніше вже ставав претендентом на отримання іменної зірки у 2013 році, проте церемонія так і не була запланована, і у 2018 році термін дії заявки сплив. Голлівудська торгова палата зможе відновити заявку Меттью, і для цього достатньо схвалення голови відбіркової комісії організації. Також не виключено, що почесну зірку розмістять поруч із його колегами по ситкому "Друзі" Кортні Кокс та Дженніфер Еністон.

Якщо сім'я Метью зрештою погодиться, то один із членів сім'ї актора повинен буде прийняти зірку від його імені, а також запросити щонайменше 60 гостей на церемонію. Більше того, передбачено спонсорський внесок у розмірі 75 тис. доларів.

Метью Перрі помер у себе вдома в Лос-Анджелесі 28 жовтня. За кілька годин до смерті артист активно займався спортом, а прийшовши додому, вирішив розслабитись у джакузі. Точну причину смерті назвуть приблизно за місяць.

Похорон відбувся у Каліфорнії. Церемонія була закритою, втім папараці вдалося сфотографувати гостей і труну.

Нагадаємо, Метью Перрі хотів, аби в екранізації його мемуарів знявся відомий актор.

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