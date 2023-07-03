Кассовые сборы нового фильма об Индиане Джонсе не оправдали ожиданий продюсеров

Кадр из фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы". Фото: Lucasfilm Ltd

Накануне в мировой, и в частности украинский кинопрокат, вышла пятая часть из франшизы "Индиана Джонс", главную роль в которой сыграл 80-летний Харрисон Форд. Впрочем, первые кассовые показатели фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" не порадовали продюсеров.

Об этом сообщает издание CNN.

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За первый уикенд приключенческий фильм собрал 82 млн долларов в североамериканском кинопрокате и еще 70 млн долларов в мировом. Общий старт в 152 млн долларов значительно слабее, чем ожидалось в компании DreamWorks. Так как на производство фильма ушло от 250 до 300 млн долларов. И это без учета затрат на маркетинг.

Кассовые сборы фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" на 3 июля 2023 года. Скриншот: Box Office Mojo

Для сравнения, вышедшая в 2008 году предыдущая часть "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" за первый уикенд собрала 100 млн долларов. Одной из причин слабых сборов нового фильма является малый интерес к франшизе среди молодой аудитории. Так, в США 42% билетов приобрели зрители возрастом старше 45 лет.

Это единственный фильм во франшизе, снятый не режиссером Стивеном Спилбергом и с сюжетом, написанным не Джорджем Лукасом.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы, кроме "Индиана Джонс и реликвия судьбы", вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, как снимали сногсшибательный трюк с американским актером Томом Крузом в седьмой части франшизы "Миссия невыполнимая", которая вскоре выйдет на киноэкраны.