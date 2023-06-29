Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Новий Індіана Джонс, пригоди кракен-дівча та європейські драми: кінопрем'єри тижня arrow

Новий Індіана Джонс, пригоди кракен-дівча та європейські драми: кінопрем'єри тижня

29 червня 2023 20:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Новий Індіана Джонс, пригоди кракен-дівча та європейські драми: кінопрем'єри тижня
Постер фільму "Індіана Джонс і реліквія долі". Фото: Kinomania
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири нові стрічки. Серед них, зокрема, п’ята частина франшизи Індіана Джонс з Гаррісоном Фордом в головній ролі та американський анімаційний фантастичний фільм "Кракен-дівча на ім'я Рубі" від студії DreamWorks Animation. 

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

Читайте також:

Індіана Джонс і реліквія долі (США)

Це єдиний фільм у франшизі, знятий не режисером Стівеном Спілбергом і з сюжетом, написаним не Джорджем Лукасом. Втім вони виступили як виконавчі продюсери. Це також єдиний фільм у серії, що розповсюджується не Paramount Pictures, оскільки компанія Disney набула права на майбутні продовження після придбання Lucasfilm.

Попередня частина вийшла в прокат ще 2008 року. Першу ж світ побачив далекого 1981-го. Головну роль зіграв беззмінний Індіана Джонс, американський актор Гаррісон Форд, якому наступного місяця виповниться 81 рік. 

Кракен-дівча на ім'я Рубі (США)

Фентезійний мультфільм створено студією DreamWorks Animation. Режисером та співавтором сценарію цього проєкту став номінант на премію "Оскар" Кірк де Мікко ("Сімейка Крудс").

За сюжетом, сором’язлива та розумна Рубі не вписується в галасливу компанію однолітків. Дівчинка живе у містечку на березі океану, але мама забороняє їх наближатися до води та купатися разом із друзями. Одного разу Рубі все ж таки порушує мамину настанову і дізнається, що вона є спадкоємицею підводного королівства. 

Хто ти, Філіпе? (Польща)

Історична драма знята за романом польського письменника Леопольда Тирманда. Роман є напівавтобіографічним. Подібно герою, Тирманд видавав себе за француза та працював офіціантом. Загалом письменник написав сім романів, більшість з яких описують воєнні роки.

Фільм повністю знімали у Польщі. В оригінальній версії герої розмовляють німецькою з вкрапленням французької та польської мов. Виконавець головної ролі Ерик Кульм готувався до зйомок майже рік, ретельно працюючи над вимовою. На цей час актор відмовився від інших проєктів та повністю занурився у свою роль.

Вогняна пастка (Бельгія, Франція)

За сюжетом, у лісах спалахує пожежа і за лічені години в її полоні опиняються тисячі людей. Влада оголошує евакуацію, але допомоги чекати нема звідки. Тепер кожен сам за себе.

Вітер посилюється, їдкий дим застеляє все довкола. Батько і син роблять відчайдушну спробу врятуватися від стихії.

Нагадаємо, раніше ми писали про новий фільм режисера Веса Андерсона з суперзірками в головних ролях та відверту комедію з оскароносною Дженніфер Лоуренс, які вийшли в український прокат минулого тижня.  

Також ми розповідали, що перший український кінофестиваль ЛГБТіК+ тематики під назвою Sunny Bunny ("Сонячний зайчик") оголосив переможців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз