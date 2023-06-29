Новий Індіана Джонс, пригоди кракен-дівча та європейські драми: кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Індіана Джонс і реліквія долі". Фото: Kinomania

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири нові стрічки. Серед них, зокрема, п’ята частина франшизи Індіана Джонс з Гаррісоном Фордом в головній ролі та американський анімаційний фантастичний фільм "Кракен-дівча на ім'я Рубі" від студії DreamWorks Animation.

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Індіана Джонс і реліквія долі (США)

Це єдиний фільм у франшизі, знятий не режисером Стівеном Спілбергом і з сюжетом, написаним не Джорджем Лукасом. Втім вони виступили як виконавчі продюсери. Це також єдиний фільм у серії, що розповсюджується не Paramount Pictures, оскільки компанія Disney набула права на майбутні продовження після придбання Lucasfilm.

Попередня частина вийшла в прокат ще 2008 року. Першу ж світ побачив далекого 1981-го. Головну роль зіграв беззмінний Індіана Джонс, американський актор Гаррісон Форд, якому наступного місяця виповниться 81 рік.

Кракен-дівча на ім'я Рубі (США)

Фентезійний мультфільм створено студією DreamWorks Animation. Режисером та співавтором сценарію цього проєкту став номінант на премію "Оскар" Кірк де Мікко ("Сімейка Крудс").

За сюжетом, сором’язлива та розумна Рубі не вписується в галасливу компанію однолітків. Дівчинка живе у містечку на березі океану, але мама забороняє їх наближатися до води та купатися разом із друзями. Одного разу Рубі все ж таки порушує мамину настанову і дізнається, що вона є спадкоємицею підводного королівства.

Хто ти, Філіпе? (Польща)

Історична драма знята за романом польського письменника Леопольда Тирманда. Роман є напівавтобіографічним. Подібно герою, Тирманд видавав себе за француза та працював офіціантом. Загалом письменник написав сім романів, більшість з яких описують воєнні роки.

Фільм повністю знімали у Польщі. В оригінальній версії герої розмовляють німецькою з вкрапленням французької та польської мов. Виконавець головної ролі Ерик Кульм готувався до зйомок майже рік, ретельно працюючи над вимовою. На цей час актор відмовився від інших проєктів та повністю занурився у свою роль.

Вогняна пастка (Бельгія, Франція)

За сюжетом, у лісах спалахує пожежа і за лічені години в її полоні опиняються тисячі людей. Влада оголошує евакуацію, але допомоги чекати нема звідки. Тепер кожен сам за себе.

Вітер посилюється, їдкий дим застеляє все довкола. Батько і син роблять відчайдушну спробу врятуватися від стихії.

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