Продюсери показали, як знімали карколомний трюк з Томом Крузом

Кадр з нового фільму франшизи "Місія нездійснена". Фото: Google

Менш як два тижні залишається до української прем’єри сьомої частини франшизи "Місія нездійснена" з Томом Крузом в головній ролі. Продюсери бойовика підігрівають інтерес публіки до фільму та показують моменти зі зйомок. В новому відео 60-річний кіноактор виконує карколомний трюк.

Ролик з’явився на YouTube каналі кіностудії Paramount Pictures.

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Том Круз з парапланом

Цю сцену фільму "Місія неможлива.Розплата. Частина перша" знімали в Озерному краю — це гірський регіон у північно-західній Англії, у графстві Камбрія. У відео Том Круз стрибає з урвища з парапланом. Одразу за актором вирушив оператор.

Окрім Тома Круза у новому фільмі знялися Саймон Пегг, Гейлі Етвелл, Вінг Реймс, Шей Вігем, Генрі Черні та інші кінозірки. Бюджет стрічки склав рекордні для франшизи 290 млн доларів. Причинами цього стали, зокрема, постійні перенесення зйомок на тлі пандемії коронавірусу та масштабні трюки Тома Круза

Прем'єра другої частини "Місія нездійсненна. Розплата" запланована на 28 червня 2024 року. Режисером обох фільмів став Крістофер МакКуоррі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що заради короля Чарльза III Том Круз поставив на паузу зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна". Також ми розповідали, що в український кінопрокат вийшов п’ятий фільм про пригоди Індіана Джонса з Гаррісоном Фордом в головній ролі.