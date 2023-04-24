Кассель кусает локти: полуобнаженная Моника Беллуччи поразила поклонников откровенной фотосессией

Актриса и модель Моника Беллуччи. Фото: Shutterstock

Недавно стало известно, что бывший муж Моники Беллуччи, актер Венсан Кассель, расстался с моделью Тиной Кунаки. Это событие стало поводом для фанатов заговорить о воссоединении легендарной пары Кассель—Беллуччи.

Моника подлила масла в огонь новой откровенной фотосессией для апрельского выпуска журнала Numero. Звезда еще раз подтвердила, что может оставаться невероятно сексуальной в любом возрасте.

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После развода с Венсаном Касселем актриса не стала впадать в депрессию, а продолжила активно сниматься для глянцевых журналов и даже успела закрутить несколько романов.

В конце прошлого года начали распространяться слухи о ее романе с известным режиссером Тимом Бертоном ("Эдвард руки-ножницы", "Алиса в стране чудес", — Ред.), пару даже несколько раз заметили на прогулках в Париже.

Моника Беллуччи в новой фотосессии для журнала Numero. Фото: Numero

Похоже, что после развода с актрисой Хеленой Бонем Картер, режиссер нашел себе новую музу в лице Моники. Пара смотрится очень гармонично. Поговаривают, что Бертон даже собирается снять Беллуччи в своем новом фильме.

Моника Беллуччи в новой фотосессии для журнала Numero. Фото: Numero

Новая фотосессия звезды доказывает, что 58-летняя Беллуччи остается в прекрасной форме и на пенсию точно не собирается.

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