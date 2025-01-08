Екатерина Бужинская впервые за долгое время показала старшую дочь - фото

Екатерина Бужинская. Фото: instagram.com/buzhynska

Певица Катерина Бужинская редко делится в соцсетях кадрами со своей старшей дочкой Еленой. Однако в особенный день звездная мамочка сделала исключение.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры с дочерью.

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7 января Елена праздновала свое 18-летие, поэтому в такой особый праздник Бужинская поздравила девушку не только лично, но и в соцсети.

В stories певица поделилась фотоколлажем, на котором показала, как с годами менялась ее дочь. На одних фотографиях девушка была еще совсем маленькая, а другие были сделаны не так давно.

Катерина Бужинская поздравила дочь. Фото: instagram.com/buzhynska

Также звезда опубликовала фото Елены, обработанное с помощью искусственного интеллекта. На нем девушку изобразили в цветастом платье с праздничным тортом в руках.

Дочь Екатерины Бужинской. Фото: instagram.com/buzhynska

"Любимая доченька Леночка, поздравляю тебя с твоим 18-летием! Будь самой счастливой на планете, пусть радость и удача к тебе приходят на рассвете, желаю блага, добра и везения, пусть будет прекрасным твое настроение всегда! Крепкого здоровья, успехов на писательском поприще! Желаю тебе достичь в этой жизни всех своих целей, воплотить в реальность все свои мечты, оставаться всегда чутким и добрым человеком, очаровательной красавицей и самой счастливой девушкой. Ангела Хранителя рядом! Люблю тебя", — обратилась к дочери Бужинская.

Напомним, дочь Майкла Джексона вотпраздновала неожиданный юбилей.

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