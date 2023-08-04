Екатерина Повар рассмешила забавное видео семейного собрания на гастроли

Екатерина Кухар рассмешила забавным видео семейных сборов на гастроли
Танцовщица Екатерина Кухар показала, как готовится к гастролям с мужем Александром Стояновым. Пара играет в общих постановках, с которыми сейчас выступает за границей.
Екатерина Кухаь поделилась подробностями сборов в своем Instagram.
Звездные сборы
На видео Екатерина и Александр упаковывают вещи. Танцовщица, как большинство женщин, собирает два больших чемодана, а ее муж берет только стильную сумку, в которую складывает всего несколько вещей и ноутбук.
"Каждый раз когда собираешься на гастроли…А у кого тоже так?", — прокомментировала видео Кухар.
Поклонники в социальной сети поблагодарили за хорошее настроение и подтвердили, что большинство из них имеют похожую ситуацию.
Екатерина и Александр познакомились в 2006 году на репетиции "Щелкунчика". Через несколько месяцев танцоры отправились на гастроли, после которых и зародилась их любовь.
Пара долгое время не связывала себя узами брака, аргументируя это тем, что штамп в паспорте только условность. Но в 2018 году, после 10 лет совместной жизни, танцовщики поженились.
Напомним, Екатерина Кухар призналась, почему отказалась от должности министра культуры.
Ранее танцовщица Екатерина Кухар стала лицом модного бренда.