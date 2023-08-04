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Екатерина Кухар рассмешила забавным видео семейных сборов на гастроли

4 августа 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Екатерина Повар рассмешила забавное видео семейного собрания на гастроли
Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Екатерина Кухар показала, как готовится к гастролям с мужем Александром Стояновым. Пара играет в общих постановках, с которыми сейчас выступает за границей.

Екатерина Кухаь поделилась подробностями сборов в своем Instagram.

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На видео Екатерина и Александр упаковывают вещи. Танцовщица, как большинство женщин, собирает два больших чемодана, а ее муж берет только стильную сумку, в которую складывает всего несколько вещей и ноутбук.

 

"Каждый раз когда собираешься на гастроли…А у кого тоже так?", — прокомментировала видео Кухар.

Поклонники в социальной сети поблагодарили за хорошее настроение и подтвердили, что большинство из них имеют похожую ситуацию.

Екатерина и Александр познакомились в 2006 году на репетиции "Щелкунчика". Через несколько месяцев танцоры отправились на гастроли, после которых и зародилась их любовь.

Пара долгое время не связывала себя узами брака, аргументируя это тем, что штамп в паспорте только условность. Но в 2018 году, после 10 лет совместной жизни, танцовщики поженились.

Напомним, Екатерина Кухар призналась, почему отказалась от должности министра культуры.

Ранее танцовщица Екатерина Кухар стала лицом модного бренда.

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