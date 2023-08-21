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Катерина Кухар зізналася, чи рахує калорії

21 серпня 2023 17:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Катерина Кухар зізналася чи рахує калорії
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Катерина Кухар завжди демонструє грацію та струнку талію. Зірка, яка з п'яти років займається балетом, розповіла, що не змушує себе голодувати заради гарної фігрури.

Подробицями свого б’юті-режиму Катерина Кухар поділилася у своєму Instagram.

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Прима-балерина Катерина Кухар розповіла, що відповідально ставиться до свого харчування. Для зірки в пріоритеті — здоров'я. Підписники запитали, чи рахує Катерина скільки грамів їжі вона з'їдає щодня:

 

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"По-різному...калорії не рахую та їжу не важу. Намагаюся не переїдати, я за баланс і здорове відношення до їжі, — говорить балерина і додає, як береже свої нерви, — для мне важливо мати свої ритуали з ранку, вода з лимоном, кава наодинці, прогулянки з дітьми відволікають від негативних думок. Часом ввечері келих червоного сухого".

А от красу зберігає балерина завдяки українським фахівцям.

"Як тільки я вдома, я резервую час в календарі для краси. І, звичайно, хороший сон і харчування дуже впливають на стан шкіри. Для жінки найкращий сон це з 22:00 до 00:00, тому намагайтеся  раніше засинати", — прокоментувала балерина.

 

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Нагадаємо, Катерина Кухар зізналася, чому відмовилась від посади міністра культури.

Раніше танцівниця Катерина Кухар стала обличчям модного бренду.

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