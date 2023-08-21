Екатерина Кухарь призналась или считает калории

Екатерина Кухар призналась, считает ли калории
Танцовщица Екатерина Кухар всегда демонстрирует грацию и стройную талию. Звезда, с пяти лет занимающаяся балетом, рассказала, что не мучает себя голоданием ради хорошей фигруры.
Подробностями своего бьюти-режима Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram.
Кухар доверяет только украинским специалистам
Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, что ответственно относится к своему питанию. Для звезды в приоритете — здоровье. Подписчики спросили, считает ли Екатерина сколько граммов еды она съедает каждый день:
"По-разному...калории не считаю и еду не взвешиваю. Пытаюсь не переедать, я за баланс и здоровое отношение к еде, — говорит балерина и добавляет, как бережет свои нервы, — для меня важно иметь свои ритуалы с утра, вода с лимоном, кофе наедине, прогулки с детьми отвлекают от негативных мыслей. Иногда вечером бокал красного сухого".
А вот красоту поддерживает балерина благодаря украинским специалистам.
"Как только я дома, я резервирую время в календаре для красоты. И конечно хороший сон и питание оказывает большое влияние на состояние кожи. Для женщины лучший сон это с 22:00 до 00:00, поэтому старайтесь как можно раньше засыпать", — прокомментировала балерина.
Напомним, Екатерина Кухар призналась, почему отказалась от должности министра культуры.
Ранее танцовщица Екатерина Кухар стала лицом модного бренда.