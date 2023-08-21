Екатерина Кухарь призналась или считает калории

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцовщица Екатерина Кухар всегда демонстрирует грацию и стройную талию. Звезда, с пяти лет занимающаяся балетом, рассказала, что не мучает себя голоданием ради хорошей фигруры.

Подробностями своего бьюти-режима Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram.

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Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, что ответственно относится к своему питанию. Для звезды в приоритете — здоровье. Подписчики спросили, считает ли Екатерина сколько граммов еды она съедает каждый день:

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"По-разному...калории не считаю и еду не взвешиваю. Пытаюсь не переедать, я за баланс и здоровое отношение к еде, — говорит балерина и добавляет, как бережет свои нервы, — для меня важно иметь свои ритуалы с утра, вода с лимоном, кофе наедине, прогулки с детьми отвлекают от негативных мыслей. Иногда вечером бокал красного сухого".

А вот красоту поддерживает балерина благодаря украинским специалистам.

"Как только я дома, я резервирую время в календаре для красоты. И конечно хороший сон и питание оказывает большое влияние на состояние кожи. Для женщины лучший сон это с 22:00 до 00:00, поэтому старайтесь как можно раньше засыпать", — прокомментировала балерина.

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Напомним, Екатерина Кухар призналась, почему отказалась от должности министра культуры.

Ранее танцовщица Екатерина Кухар стала лицом модного бренда.