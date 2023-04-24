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Екатерина Осадча возмутилась новой инициативой Красного Креста: "Скажите, что это шутка"

24 апреля 2023 12:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Екатерина Осадча возмутилась новой инициативой Красного Креста: "Скажите, что это шутка"
Директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини и телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В феврале этого года телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая со съемочной группой посетила штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста в Женеве. Тогда звезда телевидения была разочарована методикой работы организации.

Возмутила Осадчую и новая инициатива Международного комитета Красного Креста в Женеве. Об этом Екатерина сообщила в своих Instastories.

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Об инициативе

Международный комитет Красного Креста запустил социальную кампанию Play by true rules. Она призывает не совершать военные преступления в мире виртуальных игр. Организация привлекла к сотрудничеству нескольких популярных стримеров платформы Twitch, проведших несколько демонстрационных игр, соблюдая правила ведения войны.

Вот некоторые правила для компьютерных игроков:

  • не добивайте раненых врагов;
  • не нацеливайтесь и не совершайте насильственных действий против персонажей, не являющихся участниками конфликта;
  • не нацеливайтесь на гражданские сооружения;
  • помогайте аптечками всем.
Некоторые игры, где Красный Крест предлагает новые правила. Скриншот: playbytherules.icrc.org

Реакция Осадчей

Телеведущая не сразу поверила, что социальная компания Международного комитета Красного Креста — это реальность, а не фейковая новость.

"Скажите, что это шутка?! Кампания противодействия военным преступлениям в компьютерных играх? Может разберемся с реальным миром? Посетим пленных? Добьемся переписки и обстоятельств гражданского плена? Легче играть в видеоигры, конечно", — возмущенно написала Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, ранее мы писали, что Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера Тараса Голубкова. Также Осадчая высказалась, нужен ли Международный женский день.

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