Екатерина Осадча возмутилась новой инициативой Красного Креста: "Скажите, что это шутка"

Директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини и телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: коллаж Новини.LIVE

В феврале этого года телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая со съемочной группой посетила штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста в Женеве. Тогда звезда телевидения была разочарована методикой работы организации.

Возмутила Осадчую и новая инициатива Международного комитета Красного Креста в Женеве. Об этом Екатерина сообщила в своих Instastories.

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Об инициативе

Международный комитет Красного Креста запустил социальную кампанию Play by true rules. Она призывает не совершать военные преступления в мире виртуальных игр. Организация привлекла к сотрудничеству нескольких популярных стримеров платформы Twitch, проведших несколько демонстрационных игр, соблюдая правила ведения войны.

Вот некоторые правила для компьютерных игроков:

не добивайте раненых врагов;

не нацеливайтесь и не совершайте насильственных действий против персонажей, не являющихся участниками конфликта;

не нацеливайтесь на гражданские сооружения;

помогайте аптечками всем.

Некоторые игры, где Красный Крест предлагает новые правила. Скриншот: playbytherules.icrc.org

Реакция Осадчей

Телеведущая не сразу поверила, что социальная компания Международного комитета Красного Креста — это реальность, а не фейковая новость.

"Скажите, что это шутка?! Кампания противодействия военным преступлениям в компьютерных играх? Может разберемся с реальным миром? Посетим пленных? Добьемся переписки и обстоятельств гражданского плена? Легче играть в видеоигры, конечно", — возмущенно написала Осадчая.

Напомним, ранее мы писали, что Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера Тараса Голубкова. Также Осадчая высказалась, нужен ли Международный женский день.