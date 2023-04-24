Екатерина Осадча возмутилась новой инициативой Красного Креста: "Скажите, что это шутка"
В феврале этого года телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая со съемочной группой посетила штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста в Женеве. Тогда звезда телевидения была разочарована методикой работы организации.
Возмутила Осадчую и новая инициатива Международного комитета Красного Креста в Женеве. Об этом Екатерина сообщила в своих Instastories.
Об инициативе
Международный комитет Красного Креста запустил социальную кампанию Play by true rules. Она призывает не совершать военные преступления в мире виртуальных игр. Организация привлекла к сотрудничеству нескольких популярных стримеров платформы Twitch, проведших несколько демонстрационных игр, соблюдая правила ведения войны.
Вот некоторые правила для компьютерных игроков:
- не добивайте раненых врагов;
- не нацеливайтесь и не совершайте насильственных действий против персонажей, не являющихся участниками конфликта;
- не нацеливайтесь на гражданские сооружения;
- помогайте аптечками всем.
Реакция Осадчей
Телеведущая не сразу поверила, что социальная компания Международного комитета Красного Креста — это реальность, а не фейковая новость.
"Скажите, что это шутка?! Кампания противодействия военным преступлениям в компьютерных играх? Может разберемся с реальным миром? Посетим пленных? Добьемся переписки и обстоятельств гражданского плена? Легче играть в видеоигры, конечно", — возмущенно написала Осадчая.
Напомним, ранее мы писали, что Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера Тараса Голубкова. Также Осадчая высказалась, нужен ли Международный женский день.