Катерина Осадча показала залаштунки шоу "Голос країни"

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Напередодні в столиці Польщі, Варшаві, завершилися зйомки так званих "сліпих прослуховувань" нового європейського сезону музичного проєкту "Голос країни". Після невеликої паузи тренери шоу та ведучі повернулись на майданчик. Серед них і Катерина Осадча.

Про це вона повідомила у своїх Instastories.

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Осадча розповіла підписникам, що перед безпосереднім записом завжди є тракт. На ньому зірки зазвичай приходять не в мейку та сценічних образах.

"Зі статистами ми проходимо все, що потім відтворимо з нашими учасниками та тренерами на запису", — написала Осадча.

Катерина також нагадала, що майданчик для зйомок та технічну складову українській команді надали колеги з Польщі, які займаються виробництвом місцевої адаптації всесвітньовідомого формату The Voice

Катерина Осадча на зйомках "Голос країни-13". Скриншоти: Instagram/kosadcha

Коли прем’єра шоу

Прем’єра тринадцятого сезону музичного проєкту "Голос країни" відбудеться вже цієї неділі, 3 вересня, о 21:00. Тренерами стали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, музичний продюсер Іван Клименко та співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA).

Ведучі залишились без змін — зіркова парочка Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Нагадаємо, раніше ми писали про перші коментарі тренерів шоу "Голос країни" після "сліпих прослуховувань". Також ми розповідали, як вдягали тренерів нового європейського сезону популярного музичного проєкту.