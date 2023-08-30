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Екатерина Осадчая показала закулисье шоу "Голос країни"

30 августа 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Екатерина Осадчая показала закулисье шоу "Голос країни"
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в столице Польши, Варшаве завершились съемки так называемых "слепых прослушиваний" нового европейского сезона музыкального проекта "Голос країни". После небольшой паузы тренеры шоу и ведущие вернулись на площадку. Среди них и Екатерина Осадчая.

Об этом она сообщила в своих Instastories.

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Осадчая рассказала подписчикам, что перед непосредственной записью всегда есть тракт. На нем звезды обычно приходят не в мейке и сценических образах.

"Со статистами мы проходим все, что потом воспроизведем с нашими участниками и тренерами на записи", — написала Осадчая.

Екатерина также напомнила, что площадку для съемок и техническую составляющую украинской команде предоставили коллеги из Польши, занимающиеся производством местной адаптации всемирно-известного формата The Voice

Екатерина Осадчая на съемках "Голос країни-13". Скриншоты: Instagram/kosadcha

Когда премьера шоу

Премьера тринадцатого сезона музыкального проекта "Голос країни" состоится уже в это воскресенье, 3 сентября, в 21:00. Тренерами стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, музыкальный продюсер Иван Клименко и певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

Ведущие остались без изменений — звездная парочка Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Напомним, ранее мы писали о первых комментариях тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний". Также мы рассказывали, как надевали тренеров нового европейского сезона популярного музыкального проекта.

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