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Катерина Осадча розповіла, чи повернеться її старший син зі США до України

29 вересня 2023 11:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Катерина Осадча розповіла, чи повернеться її старший син зі США до України
Телеведуча Катерина Осадча зі старшим сином Іллею. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча Катерина Осадча привітала свого старшого сина Іллю з днем народження. Хлопцю виповнилось 21 рік. У своєму зворушливому дописі Осадча розповіла про подальші плани хлопця. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Катерини.

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Телеведуча, зокрема, шоу "Голос країни" відзначила, що 21 рік — вже офіційне повноліття в усьому світі.

"Ти син, про якого можна мріяти, ти розсудливий і розумний, уважний і надійний, ти найкращий старший брат і абсолютний приклад для молодших. Іноді мені не віриться, що я мама такого дорослого і самостійного сина. Я бажаю тобі здійснення всіх планів, адже всі твої знання і плани будуть допомагати відбудові нашої країни", — написала Катерина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також Осадча, не ставши чекати на численні запитанні в коментарях, написала, де зараз перебуває Ілля та які в нього подальші плани на життя. Телеведуча народила первістка Іллю 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. З політиком Осадча була у шлюбі три роки.

Ілля закінчив навчання у приватній школі в Україні та вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона (США). Там зараз він і навчається. 

"Випереджаю коментарі і запитання Ілля вчиться в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз вже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, а закінченню університету повертається додому", — підсумувала Осадча. 

Осадча та син
Катерина Осадча розповідає про старшого сина. Скриншоти: Instagram/kosadcha

Відзначимо, 2017 та 2021 роках Катерина народила синів Івана та Данила від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. Зіркова пара проживає в передмісті Києва. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча емоційно відреагувала на катування ухилянта у військкоматі Львівщині. Також ми розповідали, що Катерина Осадча з нагоди свого 40-річчя прикрасила обкладинку українського глянцю.

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