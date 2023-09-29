Екатерина Осадчая рассказала, вернется ли ее старший сын из США в Украину

Телеведущая Екатерина Осадчая со старшим сыном Ильей. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая поздравила своего старшего сына Илью с днем рождения. Парню исполнилось 21 год. В своем трогательном сообщении Осадчая рассказала о дальнейших планах парня.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Екатерине.

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Телеведущая, в частности, шоу "Голос країни" отметила, что 21 год — уже официальное совершеннолетие во всем мире.

"Ты сын, о котором можно мечтать, ты здравомыслящий и умный, внимательный и надежный, ты лучший старший брат и абсолютный пример для младших. Иногда мне не верится, что я мама такого взрослого и самостоятельного сына. Я желаю тебе осуществления всех планов, ведь все твои знания и планы будут помогать восстановлению нашей страны", — написала Екатерина.

Также Осадчая, не став ждать многочисленных вопросов в комментариях, написала, где сейчас находится Илья и какие у него дальнейшие планы на жизнь. Телеведущая родила первенца Илью в 2002 году от народного депутата Олега Полищука. С политиком Осадчая была в браке три года.

Илья закончил обучение в частной школе в Украине и поступил в Мэрилендский университет в пригороде Вашингтона (США). Там он сейчас и учится.

"Опережаю комментарии и вопросы — Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а по окончанию университета возвращается домой", — подытожила Осадчая.

Екатерина Осадчая рассказывает о старшем сыне. Скриншоты: Instagram/kosadcha

Отметим, в 2017 и 2021 годах Екатерина родила сыновей Ивана и Даниила от своего мужа, телеведущего Юрия Горбунова. Звездная пара проживает в пригороде Киева.

Напомним, ранее мы писали, что Осадчая эмоционально отреагировала на пытки уклониста в военкомате на Львовщине. Также мы рассказывали, что Екатерина Осадчая по случаю своего 40-летия украсила обложку украинского глянца.