Юрій Горбунов пояснив, чому його пасинок не служить в Україні – що відомо

Український телеведучий Юрій Горбунов біля свого автомобілю. Фото: скриншот з YouTube

Український телеведучий, актор та заслужений артист Юрій Горбунов під час інтерв’ю розповів про сина його дружини Катерини Осадчої Іллю. Зокрема, він пояснив, чому Ілля зараз перебуває у США замість того, щоб боронити Україну на фронті.

Про це Юрій Горбунов розповів під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

Читайте також:

Чому син Катерини Осадчої не на фронті?

Відомо, що син української телеведучої Ілла зараз живе за кордоном та навчається у США. Актор Юрій Горбунов пояснив, чому його пасинок Ілля не служить зараз на фронті та не захищає Україну від російських загарбників.

Ведучий Юрій Горбунов з дружиною Катериною Осадчою, дітьми та пасинком Іллем. Фото: Instagram Катерини Осадчої

Він зазначив, що велику кількість людей зовсім не цікавить справжній стан справ. За словами Юрія Горбунова, люди, скоріш за все, люблять обурюватися в соціальних мережах та брати участь у громадських обговореннях.

"Це історія нашого пошуку ворога всередині країни. Комусь тригерить, а комусь це потрібно, хтось цим займається і хтось це роздмухує. А втомлені люди це підтримують, хоча наступного дня, судячи з того, як люди вибачаються, змінюють свою думку, тому що емоції спадають, залишається якась реальність", — висловився Юрій Горбунов.

Чому ведучий не на фронті?

Український телеведучий розповів, чому він зараз не захищає рідну країну від російських окупантів. Він розповідав, що зараз перебуває на обліку, як усі інші чоловіки в Україні. Крім того, Юрій Горбунов зазначив, що він не проходив курси з підготовки.

Також український актор зазначив, що він проходив військову підготовку ще у радянській школі. Втім, він заявив, що він не знайомий зовсім з військовою справою, але робить все, що в його силах, для української армії під час повномасштабної війни.

Скандал за його участю

Нещодавно Юрій Горбунов потрапив у скандал зі зйомками нового серіалу "СМТ Інгулець". Виявилося, що на зйомки цього серіалу з державного бюджету України було виділено 33 мільйони гривень, що для ведучого не було такою великою сумою.

Втім, після скандалу український телеведучий таки відмовився від цих коштів, заявивши, що він впорається без цих грошей.

Публікація ведучого Юрія Горбунова зі зверненням. Фото: скриншот з Instagram

"Друзі, з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася,ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було", — зазначив Юрій Горбунов.

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Юрій Горбунов висловився на адресу ведучої Маші Єфросиніної.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Юрій Горбунов показав себе у США разом з дружиною Катериною Осадчою.

Також ми повідомляли про те, що відомий ведучий Юрій Горбунов висловився про ООН і Червоний Хрест.