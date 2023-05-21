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Екатерина Осадчая рассказала о чертах характера ее трех сыновей

21 мая 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Екатерина Осадчая рассказала о чертах характера ее трех сыновей
Екатерина Осадчая с двумя младшими сыновьями. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущая Екатерина Осадчая — многодетная мать. Она родила троих сыновей. Шоувумен и общественный деятель решила пообщаться с подписчиками и рассказала о потомках.

Соответствующие сториз появились в Instagram Осадчей.

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Подробности

Телеведущая родила первенца Илью в 2002 году от народного депутата Олега Полищука. С политиком Осадчая была в браке три года. Илья закончил обучение в частной школе в Украине и поступил в Мэрилендский университет в пригороде Вашингтона (США). Там сейчас 20-летний звездный парень и учится. 

Старший сын Екатерины Осадчей, Илья. Фото: Instagram/kosadcha

В 2017 и 2021 годах Екатерина родила сыновей Ивана и Данила от своего мужа, телеведущего Юрия Горбунова. Именно с ними в последнее время телеведущая публикует фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Телеведущая рассказала поклонникам о чертах характера ее сыновей.

"Все мальчики разные. Илья здравомыслящий и уравновешенный. Иван со взрывным характером, нон-стоп в движении и нужно ему быть везде и одновременно. И Данилка просто нежное солнышко, слышит с первого раза, что невозможно с Иваном", призналась Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, как Екатерина Осадчая отреагировала на массированный ракетный обстрел 9 мая. Также мы рассказывали, что Екатерина Осадчая возмутилась новой инициативой Красного Креста.

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