Катя Осадча висловилась щодо скандального образу коломиянки у серіалі "Встигнути до 30"

Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Нещодавно у мережі розгорівся скандал із серіалом "Встигнути до 30". Мешканці Коломиї образились, що одна з героїнь серіалу — їхня землячка, але розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком і не демонструє інтелектуальних здібностей.

Телеведуча Катя Осадча прокоментувала скандал.

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Після того, як мер Коломиї Богдан Станіславський звернувся до виробників проєкту з проханням вибачитися за "образу", ведуча Катерина Осадча не стала мовчати. Зірка іронічно відреагувала на скандал.

Телеведуча Катя Осадча про скандал щодо серіалу "Встигнути до 30". Фото: instagram.com/kosadcha/

"Знову про те, що українці такі ідеальні всі, що геть не можна сміятися ні з кого і тим паче це показувати у кіно, адже суржиком ніхто не розмовляє, ніхто не лається і не смітить, не б'є геїв, і вагони громлять буряти після пластичних операцій", — прокоментувала Катя Осадча.

Канал "ТЕТ" запевнив, що комедійний ситком був створений на запит глядачів. Автори ситкому також зазначили, що впродовж серіалу героїня Люба — трансформується і стає "кращою версією себе".

Героїні серіалу "Встигунти до 30". Фото: Скріншот з відео

23 жовтня на телеканалі "ТЕТ" почалась трансляція ситкому "Встигнути до 30". За сюжетом троє жінок знайомляться в день свого 29-річчя в одному з київських барів. Їхні ролі виконують акторки Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Героїня Анастасії Остреїнової Люба з Коломиї — викликала бурхливі обговорення серед українців. Героїню зображують як стереотипну уродженку села, попри те, що Коломия — це місто з населенням майже 63 тисячі мешканців, яке є адміністративним центром Коломийського району. Крім цього, Люба розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком.

Нагадаємо, Юрій Горбунов прокоментував скандальні 33 мільйони на зйомки свого серіалу.

Раніше Горбунов відмовився від 33 мільйонів на зйомки свого серіалу.