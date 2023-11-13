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Творці серіалу "Встигнути до 30" відреагували на скандал навколо героїні-коломиянки

13 листопада 2023 11:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Творці серіалу "Встигнути до 30" відреагували на скандал навколо героїні-коломиянки
Героїні серіалу "Встигунти до 30". Фото: Скріншот з відео
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У мережі розгорівся скандал із серіалом "Встигнути до 30". Мешканці Коломиї обурювались, що одна з героїнь серіалу — нібито коломиянка, втім розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком і не вирізняється особливими розумовими здібностями й манерами. Мер Коломиї Богдан Станіславський звернувся до виробників проєкту.

Український телеканал "ТЕТ" відреагував на скандал.

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На сайті каналу "ТЕТ" пишуть, що комедійний ситком був створений на запит глядачів. Автори ситкому також зазначили, що впродовж серіалу героїня Люба — трансформується і стає "кращою версією себе".

 

Героїня Люба. Фото: Скріншот

"У соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто Коломию назвали "глухим селом", а головну героїню Любу — зробили "рагулинею" та "неймовірно дурненькою". Це абсолютно не відповідає дійсності, адже, по-перше, про Коломию, умови життя в місті, традиції чи щось інше — в серіалі не йдеться, а персонаж Люби, який є вигаданим, — це жодним чином не збірний образ коломиян", — ідеться у заяві телеканалу "ТЕТ".

Творці переконують, що для втілення комедії використовували зрозумілі всьому світу сценарні прийоми.

"Комедія — це жанр, до якого не варто ставитися серйозно та шукати приводи для розпалювання суперечок. Цей серіал, як і будь-яка інша комедія, художній, усі персонажі вигадані, а збіг обставин і ситуацій випадковий. Водночас ми розуміємо, що суспільство наразі дуже травмоване, тож навіть безневинна аналогія, репліка чи зовнішній вигляд можуть обурити когось", — вказано в заяві.

23 жовтня на телеканалі "ТЕТ" почалась трансляція ситкому "Встигнути до 30", головними героїнями є троє жінок, які знайомляться в день свого 29-річчя в одному з київських барів. Їхні ролі виконують акторки Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Героїня Анастасії Остреїнової  Люба з Коломиї — викликала бурхливі обговорення серед українців. Героїню зображують як стереотипну уродженку села, попри те, що Коломия — це місто з населенням майже 63 тисячі мешканців, яке є адміністративним центром Коломийського району. Крім цього, Люба розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком.

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