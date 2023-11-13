Творці серіалу "Встигнути до 30" відреагували на скандал навколо героїні-коломиянки
У мережі розгорівся скандал із серіалом "Встигнути до 30". Мешканці Коломиї обурювались, що одна з героїнь серіалу — нібито коломиянка, втім розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком і не вирізняється особливими розумовими здібностями й манерами. Мер Коломиї Богдан Станіславський звернувся до виробників проєкту.
Український телеканал "ТЕТ" відреагував на скандал.
Серіал, який викликав неоднозначну реакцію
На сайті каналу "ТЕТ" пишуть, що комедійний ситком був створений на запит глядачів. Автори ситкому також зазначили, що впродовж серіалу героїня Люба — трансформується і стає "кращою версією себе".
"У соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто Коломию назвали "глухим селом", а головну героїню Любу — зробили "рагулинею" та "неймовірно дурненькою". Це абсолютно не відповідає дійсності, адже, по-перше, про Коломию, умови життя в місті, традиції чи щось інше — в серіалі не йдеться, а персонаж Люби, який є вигаданим, — це жодним чином не збірний образ коломиян", — ідеться у заяві телеканалу "ТЕТ".
Творці переконують, що для втілення комедії використовували зрозумілі всьому світу сценарні прийоми.
"Комедія — це жанр, до якого не варто ставитися серйозно та шукати приводи для розпалювання суперечок. Цей серіал, як і будь-яка інша комедія, — художній, усі персонажі вигадані, а збіг обставин і ситуацій випадковий. Водночас ми розуміємо, що суспільство наразі дуже травмоване, тож навіть безневинна аналогія, репліка чи зовнішній вигляд можуть обурити когось", — вказано в заяві.
23 жовтня на телеканалі "ТЕТ" почалась трансляція ситкому "Встигнути до 30", головними героїнями є троє жінок, які знайомляться в день свого 29-річчя в одному з київських барів. Їхні ролі виконують акторки Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Героїня Анастасії Остреїнової Люба з Коломиї — викликала бурхливі обговорення серед українців. Героїню зображують як стереотипну уродженку села, попри те, що Коломия — це місто з населенням майже 63 тисячі мешканців, яке є адміністративним центром Коломийського району. Крім цього, Люба розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком.
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