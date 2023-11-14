Катя Осадча высказалась по поводу скандального образа коломыянки в сериале "Успеть до 30"

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/

Недавно в сети разгорелся скандал с сериалом "Встигнути до 30". Жители Коломыи обиделись, что одна из героинь сериала — их землячка, но говорит не присущим Прикарпатью суржиком и не демонстрирует интеллектуальных способностей.

Телеведущая Катя Осадчая прокомментировала скандал.

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После того, как мэр Коломыи Богдан Станиславский обратился к творцам проекта с просьбой извиниться за "оскорбление", ведущая Екатерина Осадчая не стала молчать. Звезда иронично отреагировала на скандал.

Телеведущая Катя Осадчая о скандале по поводу сериала "Встигнути до 30". Фото: instagram.com/kosadcha/

"Снова о том, что украинцы такие идеальные все, что напрочь нельзя смеяться ни над кем и тем более это показывать в кино, ведь суржиком никто не разговаривает, никто не ругается и не сорит, не бьет геев, и вагоны громят буряты после пластических операций", — прокомментировала Катя Осадчая.

Канал "ТЕТ" заверил, что комедийным ситком был создан по запросу зрителей. Авторы ситкома также отметили, что на протяжении сериала героиня Люба трансформируется и становится "лучшей версией себя".

Героини сериала "Успевающие до 30". Фото: Скриншот с видео

23 октября на телеканале "ТЕТ" началась трансляция ситкома "Встигнути до 30". По сюжету три женщины знакомятся в день своего 29-летия в одном из киевских баров. Их роли исполняют актрисы Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал и Анастасия Остреинова. Героиня Анастасии Остреиновой Люба из Коломыи вызвала бурные обсуждения среди украинцев. Героиня изображается как стереотипная уроженка села, несмотря на то, что Коломыя — это город с населением почти 63 тысячи жителей, который является административным центром Коломыйского района. Кроме этого, Люба говорит не присущим Прикарпатью суржиком.

Напомним, Юрий Горбунов прокомментировал скандальные 33 миллиона на съемки своего сериала.

Ранее Горбунов отказался от 33 миллионов на съемку своего сериала.