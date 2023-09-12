Катя Осадчая по случаю своего 40-летия украсила обложку украинского глянца

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Сегодня ведущая проекта "Голос країни" Екатерина Осадчая празднует 40-летие. В день рождения известная телеведущая появилась на digital-обложке Viva.

Об этом пишет Viva.

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Ведущая говорит, что день рождения для нее — это повод собрать вместе родных и ближайших людей.

"Обязательно на праздники и важные события я собираю родных и ближайших друзей. Это уже традиция. С началом полномасштабной войны на праздники нет даже настроения, но это такой повод собраться всем вместе, потому что завтра может не наступить. Если есть возможность, приглашаю всех домой: моих родственников, бабушку (я каждый раз думаю, что мне 40 лет, а у меня есть бабушка, которая уже трижды прабабушка), моего брата, родителей, кумовьев. Мы все должны ценить эти моменты, поэтому сейчас я воспринимаю день рождения как возможность собрать всех вместе и просто увидеться", — говорит Екатерина Осадчая.

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Екатерина говорит, что не чувствует себя на 40 лет, ведь возраст для нее не имеет значения, главное ощущение.

"На самом деле я абсолютно не чувствую, что мне 40 лет. Вокруг меня существенно старше люди, которые являются молодыми. Сейчас возраст не имеет значения. Возраст — это цифра, а все остальное — это то, как ты чувствуешь, живешь, думаешь, насколько ты идешь в ногу со временем. Когда мне одна моя знакомая сказала о том, что как только ты начинаешь отбрасывать прогресс и все происходящее вокруг не воспринимать его — это и называется старость. Хотя, недавно мы говорили о том, что, возможно, я уже прожила половину своей жизни, а возможно и нет. Поэтому, на самом деле, все это только в голове. Возраст в голове. А новые ощущения точно не мешают. Есть жизненный опыт, ощущение того, что ты можешь и хочешь делать. У тебя есть куча планов, энергии, маленькие дети, которым нужна эта энергия, поэтому точно эти новые ощущения не мешают", — говорит Екатерина.

Телеведущая говорит, что за последние полтора года, которые идет полномасштабная война, она научилась не бояться перемен, делать то, что хотела и не откладывать жизнь на потом.

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Viva

"За эти полтора года мы разучились бояться не только физической опасности, но и вообще разучились бояться делать какие-то смелые шаги. Разучились бояться отказов, новых проектов, всего того, над чем раньше думали, шаги которые взвешивали. С приходом полномасштабной войны мы поняли, что жизнь очень коротка и что завтра может не наступить. Мы должны не бояться делать то, что хотели, но не решались, что планировали, потому что не было достаточно на это времени. Не бояться своих мечтаний, своих планов. Ежедневно думаю о том, что завтра может не наступить...Думаю, что самое главное я сделала сегодня, и что из этого изменит или улучшит чью-то жизнь: кого-то развлечет, кого-то развеселит, кому-то поможет или успокоит", — говорит ведущая.

Напомним, Осадчая очаровала сеть эксклюзивными фото младших сыновей.

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