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"Мої роки — найменша проблема": Осадча привітала себе з днем народження

12 вересня 2023 10:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Осадча привітала себе з 40-м днем народження
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні телеведучій Катерині Осадчій виповнюється 40 років. Журналістка переконана, що зараз навколо так багато проблем, що вік - це найменша з них.

Про це Осадча написала у своїх соціальних мережах.

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Перехід на новий етап

За словами Катерини, вона дуже зайнята своїм проєктами, які дають привід для гордості, а ще у неї безліч планів на майбутнє, тож у неї немає жалю за роками.

 

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Це той самий дивний перехід в новий етап, якого я геть не відчуваю і всіх тих криз, жалю за роками ітд. (Хоча розповідали, що буде, але ні..) Просто в нас так багато навколо проблем, що мої роки це точно найменша проблема, тут би просто знати, що саме буде завтра і що наступить завтра. Я точно знаю, що вік не в паспорті, а всередині, а мені всередині суттєво менше років, але разом з тим вже є досвід життя, але з моїм характером цей досвід не додає спокою. Я відміряю роки своїми днями народженнями, завжди він співпадав з початком року навчального, так і залишилася звичка. За останній рік було так багато втілено, але переду ще більше", — говорить ведуча.

Осадча додала, що у неї попереду так багато планів і справ, маленькі діти і ціла Україна де нам відбудовувати і будувати найкрутішу країну в світі.

"Ну а бажання я загадаю одне на нас всіх — ПЕРЕМОГИ. І тисячу разів сьогодні скажу ЗСУ, що я зустрічаю свої 40 вдома завдяки кожному Герою", — сказала зірка.

Нагадаємо, Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів.

Раніше Бейонсе показала, як відгуляла свій 42-й день народження.

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