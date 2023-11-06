Катя Осадча зізналася, чому поки не готова до всиновлення дитини

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

Телеведуча Катерина Осадча знялась для діджитал-обкладинки Insider.ua. Зірка дала відверте інтерв'ю про думки щодо всиновлення, догляду за собою та незвичне хобі.

Про це пише Insider.ua.

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Зірка розповіла, що раніше з чоловіком висловлювала бажання щодо усиновлення дитини. Та після того, як вона почала занурюватися у цей процес більш детально, рішення довелося відкласти.

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

"Зазвичай люди не володіють деталізованою інформацією про усиновлення, тому дивляться на цю проблему в рожевих окулярах. Вони досконально не розуміють, що таке прийомна дитина, як це взяти до себе в родину по факту чужу дитину, які існують форми сімейного виховання тощо. Зазвичай у людей є просто бажання усиновити дитину, але це тільки верхівка айсберга. Що саме під ним — майже ніхто не розуміє. А там просто купа "але", — розповіла Осадча.

За словами ведучої, її близька подруга зараз проходить цей непростий шлях усиновлення, і поки сама Катерина Осадча не може цього зробити.

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

"І от коли я дослідила проблему усиновлення в Україні, і в юридичній площині, і в соціальній, зрозуміла: аби усиновити дитину, її потрібно шукати і виборювати через суди. Це справді – боротьба за цю дитину. Це не категоричне моє "ні" щодо усиновлення, але поки не зміниться система, не стане більш прозорою, я навряд чи буду готовою до боротьби із соціальними службами так, як Тімур й Інна Мірошниченки. І зараз їм "прилітає" від недоброзичливців, мовляв, вони — публічні, і саме тому їм вдалося усиновити дитину тоді, коли тисячі непублічних родин цього зробити не можуть. Напевно, я буду готова усиновити дитину, коли загальна ситуація щодо цього зміниться в країні і коли я не буду добиватися цієї дитини, тому що я — публічна. Натомість, я хочу скористатися цією публічністю, аби привернути увагу до того, що проблема дітей, які залишилися без батьків, — у затягнутій реформі, яка нарешті має відбутися. Тоді українці зможуть усиновлювати не через хабарі і не через жахливу бюрократію. Вона має бути, але в здоровому сенсі — дітей не можна роздавати просто так, але й ними не можна торгувати", — говорить зірка.

Осадча також розповіла, що наше суспільство ще не зовсім толерантне до зовнішності. Особливо агресивними є люди в соцмережах.

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

"Я дуже спокійно ставлюся до своєї зовнішності. Я знаю, якими мають бути параметри мого тіла, в яких я хочу триматися. В доглядових косметологічних процедурах найважливіше для мене — очищення і зволоження. Я ніколи не вийду з дому чи не ляжу спати, поки я цього не зроблю. Під час війни я не так часто відвідую косметолога, тому навчилася робити деякі процедури вдома самотужки. У мене є маленький апарат з мікротоками, всілякі ролери — за допомогою них я і відновлюю свою шкіру", — говорить зірка.

Катя Осадча намагається не їсти солодкого чи борошняного, але, зізнаєтсья, інколи грішить. Фрукти переважно вживає до третьої години дня. А ще у неї є з дитинства певна особливість: не їсти гарнір з м’ясом чи рибою, і це вже перетворилося у власну харчову звичку.

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

Ведуча Катя Осадча. Фото: Insider.ua

"А от зі спорту займаюся тільки йогою, й то інколи. Переважно моя гарна форма — здобуток генетики й моєї невеличкої праці над собою", — говорить зірка.

Осадча сказала, що дуже любить свій сад, обожнює поратися у ньому — це для неї такий собі медитативний процес.

"Найбільш за все полюбляю вирощувати квіти. На території саду в мене є лаванда, троянди, гортензії. Останні — мої улюблені квіти, їх у мене вдома зростає чотири різні сорти", — говорить ведуча.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому знову наважилася на всиновлення дитини.

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