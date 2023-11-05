Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Осадча показала прабабусю своїх синів — фото arrow

Осадча показала прабабусю своїх синів — фото

5 листопада 2023 08:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Осадча показала прабабусю своїх синів — фото
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча Катерина Осадча провела час з родиною. Разом з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим та синами вона завітала на сімейне свято — день народження своєї бабусі. 

Відповідні фото та відео з’явились в її Instagram

Читайте також:

Осадча на сімейному святі

Телеведуча не часто публікує фото та відео з батьками та іншими членами родини. Втім цього разу вона опублікувала фотографії не тільки зі своєю бабусею, пані Раїсою, але й її двома подругами. Осадча відзначила, що це дружба скрізь віка в прямому сенсі. Бо жінки знайомі з 20 століття. 

Осадча родичи
Катерина Осадча з бабусею та її подругами. Скриншоти: Instagram/kosadcha

У своїх коментарях Катерина наголосила, що іменинниця не лише є її бабусею, а й тричі прабабусею. Один із її правнуків потрапив до об'єктива камери. Старший спільний син ведучих шоу "Голос країни" Іван брав участь у сімейних іграх разом зі своїм батьком, Юрієм Горбуновим та родичами.

Горбунов
Юрій Горбунов з сином та родичами. Скриншот: Instagram/kosadcha

Онуки бабусі Осадчої

Телеведуча народила первістка Іллю 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. З політиком Осадча була у шлюбі три роки. Ілля закінчив навчання у приватній школі в Україні та вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона (США). Там зараз зірковий хлопець і навчається. 

У 2017 та 2021 роках Катерина народила синів Івана та Данила від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча та Горбунов вивели свого сина на сцену шоу "Голос країни" у Варшаві. Також ми розповідали, чи повернеться її старший син Осадчої зі США до України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі