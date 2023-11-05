Осадча показала прабабусю своїх синів — фото

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча провела час з родиною. Разом з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим та синами вона завітала на сімейне свято — день народження своєї бабусі.

Відповідні фото та відео з’явились в її Instagram.

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Телеведуча не часто публікує фото та відео з батьками та іншими членами родини. Втім цього разу вона опублікувала фотографії не тільки зі своєю бабусею, пані Раїсою, але й її двома подругами. Осадча відзначила, що це дружба скрізь віка в прямому сенсі. Бо жінки знайомі з 20 століття.

Катерина Осадча з бабусею та її подругами. Скриншоти: Instagram/kosadcha

У своїх коментарях Катерина наголосила, що іменинниця не лише є її бабусею, а й тричі прабабусею. Один із її правнуків потрапив до об'єктива камери. Старший спільний син ведучих шоу "Голос країни" Іван брав участь у сімейних іграх разом зі своїм батьком, Юрієм Горбуновим та родичами.

Юрій Горбунов з сином та родичами. Скриншот: Instagram/kosadcha

Онуки бабусі Осадчої

Телеведуча народила первістка Іллю 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. З політиком Осадча була у шлюбі три роки. Ілля закінчив навчання у приватній школі в Україні та вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона (США). Там зараз зірковий хлопець і навчається.

У 2017 та 2021 роках Катерина народила синів Івана та Данила від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча та Горбунов вивели свого сина на сцену шоу "Голос країни" у Варшаві. Також ми розповідали, чи повернеться її старший син Осадчої зі США до України.