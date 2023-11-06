Катя Осадча призналась, почему пока не готова к усыновлению ребенка

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Телеведущая Екатерина Осадчая снялась для диджитал-обложки Insider.ua. Звезда дала откровенное интервью о мыслях об усыновлении, уходе за собой и необычном хобби.

Об этом пишет Insider.ua.

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Звезда рассказала, что раньше с мужем выражала желание усыновить ребенка. Однако после того, как она начала погружаться в этот процесс более подробно, решение пришлось отложить.

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

"Обычно люди не обладают детализированной информацией об усыновлении, поэтому смотрят на эту проблему в розовых очках. Они досконально не понимают, что такое приемный ребенок, как это взять к себе в семью по факту чужого ребенка, какие существуют формы семейного воспитания и т.д. У людей есть просто желание усыновить ребенка, но это только верхушка айсберга. Что именно под ним почти никто не понимает. А там просто куча "но", — рассказала Осадчая.

По словам ведущей, ее близкая подруга сейчас проходит этот непростой путь усыновления, и пока сама Екатерина Осадчая не может этого сделать.

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

"И вот когда я исследовала проблему усыновления в Украине, и в юридической плоскости, и в социальной, поняла: чтобы усыновить ребенка, его нужно искать и бороться через суды. Это действительно — борьба за этого ребенка. Это не категоричное мое "нет" относительно усыновление, но пока не изменится система, не станет более прозрачной, я вряд ли буду готова к борьбе с социальными службами так, как Тимур и Инна Мирошниченко, и сейчас им "прилетает" от недоброжелателей, мол, они публичные, и именно поэтому им удалось усыновить ребенка тогда, когда тысячи непубличных семей этого сделать не могут. Наверное, я буду готова усыновить ребенка, когда общая ситуация по этому поводу изменится в стране и когда я не буду добиваться этого ребенка, потому что я публичная. А я хочу воспользоваться этой публичностью, чтобы привлечь внимание к тому, что проблема детей, оставшихся без родителей, — в затянувшейся реформе, которая, наконец, должна состояться. Тогда украинцы смогут усыновлять не через взятки и эту ужасную бюрократию. Она должна быть, но в разумном пределе, детей нельзя раздавать просто так, но и ими нельзя торговать", — говорит звезда.

Осадчая также рассказала, что наше общество еще не совсем толерантно к внешности. Особенно агрессивны люди в соцсетях.

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

"Я очень спокойно отношусь к своей внешности. Я знаю, какими должны быть параметры моего тела, в которых я хочу держаться. В уходовых косметологических процедурах самое важное для меня — очищение и увлажнение. Я никогда не выйду из дома или не лягу спать, пока я этого не сделаю. Во время войны я не так часто посещаю косметолога, поэтому научилась делать некоторые процедуры дома своими силами. У меня есть маленький аппарат с микротоками, всевозможные роллеры — с помощью них я и восстанавливаю свою кожу", — говорит звезда.

Катя Осадчая старается не есть сладкого или мучного, но, признается, иногда грешит. Фрукты преимущественно употребляет до трех часов дня. А еще у нее с детства определенная особенность: не есть гарнир с мясом или рыбой, и это уже превратилось в собственную пищевую привычку.

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

Ведущая Катя Осадчая. Фото: Insider.ua

"А вот из спорта занимаюсь только йогой, и то иногда. Преимущественно моя хорошая форма — достижение генетики и моего небольшого труда над собой", — говорит звезда.

Осадчая сказала, что очень любит свой сад, обожает возиться в нем — это для нее медитативный процесс.

"Больше всего люблю выращивать цветы. На территории сада у меня есть лаванда, розы, гортензии. Последние — мои любимые цветы, их у меня дома растет четыре разных сорта", — говорит ведущая.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему снова решилась на усыновление ребенка.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.