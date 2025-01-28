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Кацуріна показала, як вітала донечку із днем народження

28 січня 2025 12:20
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Даша Кацуріна влаштувала вечірку на день народження доньки — відео
Бізнесвумен Даша Кацуріна із донькою Олександрою. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна привітала доньку Олександру із 9-річчям. Дівчинка зазделегідь продумала деталі свого свята.

Про це Кацуріна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Блогерка поділилася кадрами зі святкування дня народження 9-річчя Олександри. Дівчинка позує перед камерою з розкішними кучерями, легким макіяжем в стильному джемпері в смужку.

Даша разом зі своїм коханим, співаком Володимиром Дантесом, також не втрачала час дарма та влаштувала кумедну фотосесію в костюмах. Кацуріна влаштувала для доньки затишне свято із купою повітряних кульок, величезним тортом та купою подарунків.

"Вчора Саші виповнилося 9 років. За місяць до дня народження Саша чітко знала де саме хоче святкувати, кого запрошувати, знайшла референс для торта та навіть для зачіски. Вау. Пишаюсь бути мамою", — підписала кадри Кацуріна.

Нагадаємо, дизайнерка Даша Кацуріна замилувала новою фотосесією. Також ми показували, як вона з Дантесом провела новорічні свята.

День народження соцмережі Даша Кацуріна українські зірки донька

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12:25 Закупівля чиновниками неякісної солі у Києві — нові деталі справи

12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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12:15 Коли потрібна згода чоловіка чи жінки на купівлю квартири

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