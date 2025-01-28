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Кацурина показала, как поздравляла дочь с днем рождения

28 января 2025 12:20
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Даша Кацурина устроила вечеринку на день рождения дочери - видео
Бизнесвумен Даша Кацурина с дочерью Александрой. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина поздравила дочь Александру с 9-летием. Девочка заранее продумала детали своего праздника.

Об этом Кацурина рассказала на своей странице в Instagram.

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Блогерша поделилась кадрами с празднования дня рождения 9-летия Александры. Девочка позирует перед камерой с роскошными кудрями, легким макияжем в стильном джемпере в полоску.

Даша вместе со своим возлюбленным, певцом Владимиром Дантесом, также не теряла время зря и устроила забавную фотосессию в костюмах. Кацурина устроила для дочери уютный праздник с кучей воздушных шариков, огромным тортом и кучей подарков.

"Вчера Саше исполнилось 9 лет. За месяц до дня рождения Саша четко знала где именно хочет праздновать, кого приглашать, нашла референс для торта и даже для прически. Вау. Горжусь быть мамой", — подписала кадры Кацурина.

Напомним, дизайнер Даша Кацурина очаровала новой фотосессией. Также мы показывали,как она с Дантесом провела новогодние праздники.

День рождения соцсети Даша Кацурина украинские звезды дочь

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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