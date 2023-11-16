Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина

Володимир Дантес і Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Підприємиця Даша Кацуріна і співак Володимир Дантес з'їхалися і разом виховують 7-річну Сашу і 2-річного Івана від попереднього шлюбу дівчини з ресторатором Михайлом Кацуріним. За якого, до речі, вийшла заміж колишня Дантеса Надя Дорофєєва.

Зворушливе відео, на якому співак навчає маленького Івана, Даша опублікувала на своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Дантес у ролі батька

Володимир Дантес і Даша Кацуріна часто діляться своїм особистим життям у соціальних мережах. Нещодавно дівчина показувала, як вони облаштували свій будинок.

Також Даша показала, як Володимир Дантес навчає її 2-річного сина гріти руки біля вогнища. Підписників замилувало таке видовище.

Та не завжди у їх родині панує така ідилія. Даша також поділилася відео, на якому Іван вередує. Дівчина розповіла, що через поганий настрій сина довелося скасувати плани.

Маленькі Іван і Саша також часто проводять час зі своїм батьком, ресторатором Михайлом Кацуріним та його обраницею співачкою Надею Дорофєєвою.

Нагадаємо, Дорофєєва показала, як проводить час з коханим у заміському комплексі.

Також ми писали, що Кацурін показав, як Дорофєєва бавиться з його сином.