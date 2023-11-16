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Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина

16 листопада 2023 13:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина
Володимир Дантес і Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Підприємиця Даша Кацуріна і співак Володимир Дантес з'їхалися і разом виховують 7-річну Сашу і 2-річного Івана від попереднього шлюбу дівчини з ресторатором Михайлом Кацуріним. За якого, до речі, вийшла заміж колишня Дантеса Надя Дорофєєва. 

Зворушливе відео, на якому співак навчає маленького Івана, Даша опублікувала на своєму телеграм-каналі

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Дантес у ролі батька 

Володимир Дантес і Даша Кацуріна часто діляться своїм особистим життям у соціальних мережах. Нещодавно дівчина показувала, як вони облаштували свій будинок. 

Також Даша показала, як Володимир Дантес навчає її 2-річного сина гріти руки біля вогнища. Підписників замилувало таке видовище. 

 

Та не завжди у їх родині панує така ідилія. Даша також поділилася відео, на якому Іван вередує. Дівчина розповіла, що через поганий настрій сина довелося скасувати плани. 

 

Маленькі Іван і Саша також часто проводять час зі своїм батьком, ресторатором Михайлом Кацуріним та його обраницею співачкою Надею Дорофєєвою. 

Нагадаємо, Дорофєєва показала, як проводить час з коханим у заміському комплексі. 

Також ми писали, що Кацурін показав, як Дорофєєва бавиться з його сином. 

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