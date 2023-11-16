Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина
Підприємиця Даша Кацуріна і співак Володимир Дантес з'їхалися і разом виховують 7-річну Сашу і 2-річного Івана від попереднього шлюбу дівчини з ресторатором Михайлом Кацуріним. За якого, до речі, вийшла заміж колишня Дантеса Надя Дорофєєва.
Зворушливе відео, на якому співак навчає маленького Івана, Даша опублікувала на своєму телеграм-каналі.
Дантес у ролі батька
Володимир Дантес і Даша Кацуріна часто діляться своїм особистим життям у соціальних мережах. Нещодавно дівчина показувала, як вони облаштували свій будинок.
Також Даша показала, як Володимир Дантес навчає її 2-річного сина гріти руки біля вогнища. Підписників замилувало таке видовище.
Та не завжди у їх родині панує така ідилія. Даша також поділилася відео, на якому Іван вередує. Дівчина розповіла, що через поганий настрій сина довелося скасувати плани.
Маленькі Іван і Саша також часто проводять час зі своїм батьком, ресторатором Михайлом Кацуріним та його обраницею співачкою Надею Дорофєєвою.
Нагадаємо, Дорофєєва показала, як проводить час з коханим у заміському комплексі.
Також ми писали, що Кацурін показав, як Дорофєєва бавиться з його сином.
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