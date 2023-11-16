Кацурина умилила подписчиков видео, на котором Дантес учит ее сына

Владимир Дантес и Даша Кацурин. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Предприниматель Даша Кацурина и певец Владимир Дантес съехались и вместе воспитывают 7-летнюю Сашу и 2-летнего Ивана от предыдущего брака девушки с ресторатором Михаилом Кацуриным. За которого, кстати, вышла замуж бывшая Дантеса Надя Дорофеева.

Трогательное видео, на котором певец учит маленького Ивана, Даша опубликовала на своем телеграмм-канале.

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Владимир Дантес и Даша Кацурин часто делятся своей личной жизнью в социальных сетях. Недавно девушка показывала, как они обустроили свой дом.

Также Даша показала, как Владимир Дантес учит ее 2-летнего сына греть руки у костра. Подписчиков умилило такое зрелище.

Но не всегда в их семье царит такая идиллия. Даша также поделилась видео, на котором Иван капризничает. Девушка рассказала, что из-за плохого настроения сына пришлось отменить планы.

Маленькие Иван и Саша часто проводят время и со своим отцом, ресторатором Михаилом Кацуриным и его избранницей певицей Надей Дорофеевой.

Напомним, Дорофеева показала, как проводит время с любимым в загородном комплексе.

Также мы писали, что Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном.