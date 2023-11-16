Кацурина умилила подписчиков видео, на котором Дантес учит ее сына
Предприниматель Даша Кацурина и певец Владимир Дантес съехались и вместе воспитывают 7-летнюю Сашу и 2-летнего Ивана от предыдущего брака девушки с ресторатором Михаилом Кацуриным. За которого, кстати, вышла замуж бывшая Дантеса Надя Дорофеева.
Трогательное видео, на котором певец учит маленького Ивана, Даша опубликовала на своем телеграмм-канале.
Дантес в качестве отца
Владимир Дантес и Даша Кацурин часто делятся своей личной жизнью в социальных сетях. Недавно девушка показывала, как они обустроили свой дом.
Также Даша показала, как Владимир Дантес учит ее 2-летнего сына греть руки у костра. Подписчиков умилило такое зрелище.
Но не всегда в их семье царит такая идиллия. Даша также поделилась видео, на котором Иван капризничает. Девушка рассказала, что из-за плохого настроения сына пришлось отменить планы.
Маленькие Иван и Саша часто проводят время и со своим отцом, ресторатором Михаилом Кацуриным и его избранницей певицей Надей Дорофеевой.
Напомним, Дорофеева показала, как проводит время с любимым в загородном комплексе.
Также мы писали, что Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном.
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