Кейт Міддлтон виповнилося 43 роки — що відомо про принцесу Уельську

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Сьогодні, 9 січня, Кейт Міддлтон святкує свій день народження. Принцесі Уельській виповнилося 43 роки.

Редакція Новини.LIVE розкаже читачам цікаві факти про життя Кейт Міддлтон.

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Була відмінницею

У коледжі Мальборо Кейт отримувала високі оцінки на атестаті A-levels, отримавши "відмінно" з математики та мистецтва, а також "добре" з англійської мови. Її навчання в Сент-Ендрюсі дало їй не лише знання, а й кохання, оскільки саме там вона познайомилася з принцом Вільямом, який спочатку розділяв її інтерес до історії мистецтва та географії.

Любить спорт і відпочинок на свіжому повітрі

Принцеса Уельська із задоволення грає в теніс, хокей і займається вітрильним спортом з юних років. Кейт впевнена, що перебування на свіжому повітрі та активність здатні надихати і змінювати життя на краще.

Захоплюється дайвінгом

Це захоплення вона розділяє з принцом Вільямом, що підкреслює їхню спільну любов до пригод.

Любить фотографувати

Її Королівська Високість захоплюється фотографією і є почесним членом Королівського фотографічного товариства. У березні 2018 року принцеса стала першим королівським меценатом Музею Вікторії та Альберта в Лондоні.

Має зв'язок з Джорджем Вашингтоном

Принцеса Уельська має цікавий родовід, який пов'язує її з однією з найвидатніших постатей в американській історії — Джорджем Вашингтоном, який є автором національного гімну США. По лінії батька Кетрін доводиться першому президенту Сполучених Штатів його восьмиюрідною двоюрідною сестрою, яка віддалена від нього вісім разів. Цей зв'язок встановлений через їхніх спільних предків, сера Вільяма Гаскойна та його дружину, леді Маргарет Персі, які жили в 15 столітті.

Нагадаємо, яку різдвяну листівку Кейт Міддлтон та принц Вільям представили цьогоріч. Також принцеса Уельська може повернутися до своїх королівських обов'язків за однієї умови.