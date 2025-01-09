Кейт Миддлтон исполнилось 43 года - что известно о принцессе Уэльской

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон празднует свой день рождения. Принцессе Уэльской исполнилось 43 года.

Редакция Новини.LIVE расскажет читателям интересные факты о жизни Кейт Миддлтон.

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Была отличницей

В колледже Мальборо Кейт получала высокие оценки на аттестате A-levels, получив "отлично" по математике и искусству, а также "хорошо" по английскому языку. Ее обучение в Сент-Эндрюсе дало ей не только знания, но и любовь, поскольку именно там она познакомилась с принцем Уильямом, который изначально разделял ее интерес к истории искусства и географии.

Любит спорт и отдых на свежем воздухе

Принцесса Уэльская с удовольствие играет в теннис, хоккей и занимается парусным спортом с юных лет. Кейт уверена, что пребывание на свежем воздухе и активность способны вдохновлять и менять жизнь к лучшему.

Увлекается дайвингом

Это увлечение она разделяет с принцем Уильямом, что подчеркивает их общую любовь к приключениям.

Любит фотографировать

Её Королевское Высочество увлекается фотографией и является почетным членом Королевского фотографического общества. В марте 2018 года принцесса стала первым королевским меценатом Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Имеет связь с Джорджем Вашингтоном

Принцесса Уэльская имеет интересную родословную, которая связывает ее с одной из величайших фигур в американской истории — Джорджем Вашингтоном, который является автором национального гимна США. По линии отца Кэтрин приходится первому президенту Соединенных Штатов его восьмиюродной двоюродной сестрой, которая отдалена от него восемь раз. Эта связь установлена через их общих предков, сэра Уильяма Гаскойна и его жену, леди Маргарет Перси, которые жили в 15 веке.

Напомним, какую рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям представили в этом году. Также принцесса Уэльская может вернуться к своим королевским обязанностям при одном условии.