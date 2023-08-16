Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл, — OK! Magazine

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Згідно з інформацією західних ЗМІ, принцеса Уельська не прагне пробачити та забути "зраду" Меган Маркл. Інтерв'ю, в якому акторка розкритикувала родину свого чоловіка, обурило Кейт Міддлтон.

Про це пише OK! Magazine.

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З того часу, як герцог і герцогиня Сассекські поспілкувалися з Опрою Вінфрі під час їхнього інтерв'ю у 2021 році, Кейт Міддлтон не знайшла сили пробачити Меган Маркл заподіяну "шкоду" — і схоже, це не зміниться, повідомило джерело OK! Magazine.

"Кейт провела чітку межу — вона не змінить своєї думки щодо них. Вони ніколи не вибачалися за свою брехню. Але Вільяму важче, тому що Гаррі — його брат. Це жахлива ситуація", — розповів інсайдер.

Джерело додало, що Кейт сприйняла скандальне інтерв'ю Опрі як "найбільшу зраду" Маркл.

Більше того, інсайдер стверджує, що сподівання Вільяма "помиритися з Гаррі" "розлютили" Кейт, яка навіть мала непросту розмову з принцом Уельським.

"Але Кейт вважає, що Гаррі й особливо Меган заподіяли достатньо шкоди королівській сім'ї і заподіятимуть ще більше шкоди, якщо їх приймуть назад", — додало джерело.

Згідно зі ЗМІ, Кейт дзвонила 38-річному Гаррі пізно ввечері в якості "доброго жесту", намагаючись налагодити його зруйновані стосунки з королівською сім’єю.

"Кейт зв'язалася з Гаррі, щоб сказати йому, щоб він не засмучувався і не хвилювався через ці тимчасові невдачі", — повідомило джерело британському Closer Weekly.

"Їй зараз його дуже шкода. Бачити, як він проходить через усі ці невдачі, і це крає її серце — особливо тому, що його судовий процес відбувається так близько від їхнього дому", — запевнило джерело.

Відносини між Сассекськими та монаршою родиною Великої Британії погіршилися, коли Гаррі в січні випустив свої мемуари Spare.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.