Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл, — OK! Magazine

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Согласно информации западных СМИ, принцесса Уэльская не стремится простить и забыть предательство Меган Маркл. Интервью, в котором актриса раскритиковала семью своего мужа, возмутило Кейт Миддлтон.

Об этом пишет ОК! Magazine.

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С тех пор как герцог и герцогиня Сассекские пообщались с Опрой Уинфри во время их интервью в 2021 году, Кейт Миддлтон не нашла силы простить Меган Маркл причиненный "вред" и, похоже, это не изменится, сообщил источник OK! Magazine.

"Кейт провела четкую границу — она не изменит своего мнения относительно них. Они никогда не извинялись за свою ложь. Но Уильяму труднее, потому что Гарри — его брат. Это ужасная ситуация", — рассказал инсайдер.

Источник добавил, что Кейт восприняла скандальное интервью Опре как "настоящее предательство" Маркл.

Более того, инсайдер утверждает, что надежды Уильяма "помириться с Гарри" "разозлили" Кейт, которая даже имела непростой разговор с принцем Уэльским.

"Кейт считает, что Гарри и особенно Меган нанесли достаточно вреда королевской семье и нанесут еще больше вреда, если их примут назад", — добавил источник.

Согласно СМИ, Кейт звонила 38-летнему Гарри поздним вечером в качестве "доброго жеста", пытаясь наладить его разрушенные отношения с королевской семьей.

"Кейт связалась с Гарри, чтобы сказать ему, чтобы он не расстраивался и не волновался из-за этих временных неудач", — сообщил источник британскому Closer Weekly.

"Ей сейчас его очень жаль. Видеть, как он проходит через все эти неудачи, это терзает ее сердце — особенно потому, что его судебный процесс проходит так близко от их дома", — заверил источник.

Отношения между Сассекскими и монаршей семьей Великобритании ухудшились, когда Гарри в январе выпустил свои мемуары Spare.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

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